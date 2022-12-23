«Полум'яний привіт» Рогозіну від Пригожина: стало відомо хто стоїть за обстрілом ресторану у Донецьку

21 грудня був обстріляний ресторан «Шеш-Беш», що розташований на вулиці Араратській, 11 у окупованому рашистами Донецьку. У цей час у ресторані святкував своє 59-річчя колишній генеральний директор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін. Серед запрошених були представники військового командування днр, а також політичні керівники днр на чолі з головою уряду Віталієм Хоценком. Рогозін і Хоценко дістали поранення, важких поранень зазнали запрошені військовослужбовці з позивними «Ганс» і «Доцент», загинув охоронець Рогозіна. Сам Рогозін дістав поранення в куприкову кістку. Наразі його перевозять до Москви.

Як повідомляє телеграм-канал «Досье шпиона», який веде один зі співробітників спецслужб, снаряди було випущено з позицій, розташованих поблизу міста Мар'їнка, і наразі вони зайняті підрозділами ПВК «Вагнер».

«Цікаво, що обстріл відбувся якраз у момент приїзду в ресторан голови уряду днр Хоценка. Високопоставлені чиновники з МО рф вважають, що команду на здійснення обстрілу віддав особисто Пригожин. Про конфлікт між Пригожиним і Рогозіним було відомо ще до приїзду останнього в зону бойових дій. З новою силою він загострився після того, як Рогозін заявив, що хоче взяти особисту участь у бойових діях. „У принципі, підрозділи ПВК „Вагнер“ досить добре підготовлені й уважно відстежують у приціли представників НАТО. Тому якби людина в натовському одязі наблизилася до позицій ПВК „Вагнер“, то, гадаю, ми відправили б її в пластиковому мішку для впізнання“, — так Пригожин відреагував на фотографію Рогозіна, вдягнутого у натовську форму».

За інформацією телеграм-каналу, це вже не вперше, коли представники ПВК «Вагнер» «пристрілюються» до місцезнаходження Рогозіна, намагаючись видати це за обстріл ЗСУ. Минулого тижня Рогозін, перебуваючи в Донецьку, також потрапив під обстріл, але снаряд прилетів у сусідній двір від підвалу, в якому ховався Рогозін. Як повідомляють хлопці «звідти», для Пригожина це особисте і на досягнутому «оркестр» не зупиниться.

«Цей конфлікт — лише мала частка того неконтрольованого хаосу, який охопив підрозділи ЗС рф. Щодня проходить інформація про міжособистісні конфлікти між військовослужбовцями, між командирами, конфлікти на ґрунті неприязні за національною ознакою і просто на ґрунті алкогольного сп'яніння. І з кожним днем їх стає все більше».

Нагадаємо, російський опозиціонер Леонід Невзлін вважає, що Пригожин хитріший і розумніший за путіна, та не виключає, що він очолить росію.

549

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram