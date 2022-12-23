Два в одному: шикарна курочка в смачній шубці прикрасить будь-який святковий стіл

Багато господинь вже склали меню для різдвяної вечері. Як часто буває, на святковому столі багато різноманітних салатів та закусок.



Блогерка Наталя Калніна запропонувала рецепт, який одразу поєднує й основну страву, й гарнір. Така курка у цікавій шубці сподобається любителям смачно поїсти. І готувати таку бюджетну страву недовго та не затратно.



Продукти:



Курячі гомілки — 6 — 7 шт

Сіль — 1ч. (Неповна)

Чорний перець — до смаку

Печериці — 300 г

Цибулина — 1шт

Картопля — 500 г

Вершкове масло — 30 г

Молоко — 50 г

Сіль до смаку

Чорний перець — до смаку



Весь процес блогерка записала на відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати на свята смачну випічку.

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