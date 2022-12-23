Два в одному: шикарна курочка в смачній шубці прикрасить будь-який святковий стіл
Багато господинь вже склали меню для різдвяної вечері. Як часто буває, на святковому столі багато різноманітних салатів та закусок.
Блогерка Наталя Калніна запропонувала рецепт, який одразу поєднує й основну страву, й гарнір. Така курка у цікавій шубці сподобається любителям смачно поїсти. І готувати таку бюджетну страву недовго та не затратно.
Продукти:
Курячі гомілки — 6 — 7 шт
Сіль — 1ч. (Неповна)
Чорний перець — до смаку
Печериці — 300 г
Цибулина — 1шт
Картопля — 500 г
Вершкове масло — 30 г
Молоко — 50 г
Сіль до смаку
Чорний перець — до смаку
Весь процес блогерка записала на відео.
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