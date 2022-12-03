Аргентина в історичний день для Мессі насилу втримала перемогу над Австралією: відеоогляд поєдинку ЧС-2022

У суботу, 3 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі після матчів 1/8 фіналу визначилась перша чвертьфінальна пара. Компанію збірній Нідерландів у боротьбі за путівку до півфіналу складе команда Аргентини.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

Аргентина — Австралія — 2:1

Голи: Мессі (35), Альварес (58) — Фернандес (77, у ворота).

Підопічні Ліонеля Скалоні, які добре отримали по шапці на старті турніру (1:2 у поєдинку проти Саудівської Аравії), з усією відповідальністю підійшли до матчу на стадіоні «Халіфа» в Досі і правильно зробили. Хоча спочатку здавалося, що зустріч перетвориться для чинного чемпіона Південної Америки на легку прогулянку.

Вже на 35-й хвилині легендарний Ліонель Мессі у своєму 1000-му матчі у професіональній кар'єрі забив 789-й м'яч і вивів свою команду вперед — 1:0, а заразом зняв «прокляття» плей-оф світових першостей. Лише у дев'ятому за ліком поєдинку! У це важко повірити, але семиразовий володар «Золотого м'яча» раніше забивав на світових першостях лише у групі. Більше того, з нагоди ювілею 10-й номер аргентинців також наздогнав Кріштіану Роналду за кількістю голів на великих турнірах (по 22).

Впевненість аргентинських уболівальників в успіху зміцнив на 58-й хвилині форвард «Рівер Плейт» Хуліан Альварес, контракт якого належить «Манчестер Сіті», — 2:0.

Але кінцівка зустрічі вийшла дуже валідольною, і лише везіння та майстерність голкіпера Аргентини допомогли Мессі та компанії зберегти перемогу після того, як Енцо Фернандес відзначився на 77-й хвилині автоголом.

Путівку до півфіналу турніру аргентинці оскаржать з голландцями у протистоянні 9 грудня в Ер-Райяні. Якщо що, Мессі, який перевершив показник Дієго Марадони (8 м'ячів), щоб наздогнати найкращого бомбардира збірної Аргентини на ЧС Габріеля Батістуту (10 точних ударів), залишилося лише раз вразити ворота суперника.

Нагадаємо, що інші пари 1/8 фіналу світової першості сформували: Англія — Сенегал, Франція — Польща, Японія — Хорватія, Бразилія — Південна Корея, Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія.

Найкращі бомбардири ЧС-2022: 3 м'ячі — Ліонель Мессі (Аргентина), Альваро Мората (Іспанія), Кіліан Мбаппе (Франція), Маркус Рашфорд (Англія), Коді Гакпо (Нідерланди), Енер Валенсія (Еквадор).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Бразилії зазнала першої поразки на ЧС-2022.

Фото fifa.com

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