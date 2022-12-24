В Україні з'явиться унікальна медична система для реабілітації дітей, які втратили кінцівки внаслідок війни

В Україні, яка потерпає від війни, відбувся благодійний захід «Вечір при свічках», де зібрали гроші для відновлення кінцівок дітей, постраждалих під час війни. Про це йдеться у повідомленні компанії АГРОМАТ.

«22 грудня компанія АГРОМАТ разом із клубом дизайнерів та архітекторів КАДА об’єднала своїх давніх партнерів та друзів на благодійному заході „Вечір при свічках“, щоби допомогти дітям, постраждалим від війни. Основною метою заходу був збір у 480 000 грн. Саме така вартість універсальної системи терапії Pablo для відновлення верхніх кінцівок дітей: маленьких долоньок, ручок, плечей та тулуба, що зазнали різних уражень під час цієї жахливої війни», — повідомили в компанії.

Також у рамках заходу організатори провели Благодійний аукціон, на якому гості могли придбати авторські лоти від компанії АГРОМАТ, картини від художниці Соні Морозюк, лоти від Вікторії Якуші, власниці дизайн-студії Yakusha Design.

«Всю необхідну суму, і навіть трохи більше, вдалося зібрати одразу. Це 512 000 грн, що будуть спрямовані виробнику, та уже зовсім скоро в лікарні Святого Миколая у Львові з’явиться надзвичайна система терапії, яка допоможе відновити повноцінне життя українських дітей та віднайти їхню віру у своє дитинство», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», від війни в Україні, на жаль, дуже страждають діти. Нещодавно від ракети росіян загинуло немовля.

Фото: Pixabay

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