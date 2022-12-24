Всесвітньо відомий фахівець зі світлових ефектів влаштував яскраве шоу у Києві (фото)

23 грудня у переддень різдвяних свят на Андріївській церкві, Національному музеї історії України, Дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря та Дзвіниці Софійського собору з'явилися проєкції з українськими державними символами, абстракціями на різдвяну тематику, вишиванками, соняшниками та багатьма іншими яскравими й життєрадісними зображеннями. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

«В рамках світлового арт-туру „РІЗДВЯНЕ СВІТЛО ДЛЯ НАДІЇ“ всесвітньо відомий митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер подарував Україні світлове шоу, аби принести українцям надію та світло у темні дні. Разом з невеликою командою з чотирьох осіб і власним електрогенератором митець працюватиме в Україні протягом ще двох різдвяних вечорів — 24 та 25 грудня з 16 до 22 години», — йдеться у повідомленні.

Геррі Хофштеттер та його команда свідомо відмовилися від святкування Різдва зі своїми родинами на знак солідарності з Україною. Проєкції, які з'являються на будівлях у Києві, транслюються й в прямому ефірі, тож їх можна бачити в будь-якому куточку України й світу. Зображення окремих проєкцій створюються відразу під час освітлення на місці у вигляді NFT та розміщуються на платформі Opensea NFT. Отримані від продажу робіт кошти підуть на наступну акцію митця для підтримки України.

24 грудня засяють будівлі КМДА, готелі «Україна», Українського Дому на Європейській площі, Річкового вокзалу, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київської Опери, Національного банку (на Подолі), а 25 грудня проекції з'являться на будинках МКІП, Національного цирку України, будинку № 120А по вулиці Жилянській, Червоному корпусі КНУ, Костелі святого Миколая.

Як писали «ФАКТИ», раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, як столиця відзначатиме зимові свята.

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