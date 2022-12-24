Страховий стаж у подвійному розмірі: хто має на нього право

В Україні, де раніше експерт пояснив, як самостійно перерахувати розмір пенсії, деякі категорії українців мають право на зарахування страхового стажу у подвійному розмірі. Тож на заслужений відпочинок вони можуть вийти раніше, пишуть Сільські вісті.

Так, зокрема, на зарахування подвійного страхового стажу мають право медичні працівники, які працювали у:

• протичумних та лепрозорних закладах охорони здоров'я;

• психіатричних закладах охорони здоров'я;

• відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;

• інфекційних установах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

Як писали «ФАКТИ», раніше у ПФУ пояснили, коли українцям варто звертатися за призначенням пенсії за віком.

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