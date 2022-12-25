Візит до стоматолога у Польщі: які послуги можна отримати безкоштовно
Завдяки прийнятому в Польщі в березні 2022 року спеціальному закону українці, які мають PESEL UKR, що оформили легальне перебування в країні, можуть розраховувати на такі ж медичні послуги в рамках медичного державного страхування NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), що і громадяни Польщі.
Як пояснює ресурс Ukrainianinpoland, стоматологія (стоматолог), які уклали договір з NFZ, приймають пацієнтів без направлення за умови попереднього запису на зустріч із лікарем. Тобто. необхідний попередній запис на прийом. При цьому сфера безкоштовної профілактики та лікування зубів у Польщі дуже обмежена та включає близько 60 позицій.
У переліку зокрема:
- загальний стоматологічний огляд та інструктаж з гігієни порожнини рота (один раз на рік), а також профілактичний огляд (тричі на рік);
- консультація спеціаліста (огляд з наданням короткого письмового висновку та діагностичних та лікувальних показань для лікаря);
- обстеження життєздатності зубів та рентгенодіагностика (до двох рентгенограм на рік);
- анестезія (місцева поверхнева, внутрішньоротова місцева, внутрішньоротова регіонарна);
- лікування поверхневого карієсу (кожний зуб), оголеної та травмованої пульпи зуба, лікувальна пов'язка у постійному зубі;
- повне препарування та реставрація порожнини зуба, трепанація мертвого зуба з перев'язкою порожнини;
- екстирпація пульпи (лікування кореневих каналів за допомогою мікроскопа за винятком премолярів та молярів);
- пломбування, у тому числі тимчасове, кореневих каналів у всіх зубних рядах (старше 18 років за винятком премолярів та молярів).
Присутні у переліку гарантованих NFZ стоматологічних послуг та процедури, пов'язані з відновленням відсутніх зубів, проте на відновлення відсутніх зубів частковим знімним пластинним протезом можна розраховувати лише раз на 5 років.
Передбачена у програмі NFZ та дитяча стоматологія, починаючи від адаптаційного візиту для дітей раннього віку та до повноцінного стоматологічного обслуговування та лікування.
Однак доступність спеціалізованого стоматологічного лікування в Польщі нерідко викликає нарікання, адже реальний час очікування на прийом у ортодонта або пародонтолога може розтягнутися на місяці. Наприклад, час очікування прийому вузьких фахівців у сфері стоматології у Нижньосілезькому та Підляському воєводствах становить у середньому 2−6 місяців, а у Сілезькому та Севентокшиському — 3−4 місяці.
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