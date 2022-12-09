Зубний біль під час війни: як полегшити свої страждання без стоматолога

Зубний біль — один з найнав'язливіших. У мирному житті його ігнорувати не можна у жодному разі, й потрібно одразу звертатися до лікаря. На жаль, в умовах воєнного стану, а тим більше, у прифронтових областях, це не завжди є можливим.

Про те, як боротися з зубним болем та як розрізнити її види, розповідають «Вікна».

Найпоширенішою проблемою зубного болю є карієс. Це руйнування твердих тканин зуба, їхня демінералізація.

До прийому до стоматолога стан можна полегшити, використовуючи фторвмісні зубні пасти та ополіскувачі.

Пульпіт — ще одне захворювання, яке змушує страждати на багатьох пацієнтів. При пульпіті виникає сильний біль, що посилюється після вживання холодної або гарячої їжі. Особливо це відчувається увечері, віддає біль у вухо, скроню. На ранок, як правило, біль послаблюється.

При пульпіті можна використовувати знеболювальні та протизапальні засоби. При сильному болю — декскетопрофен й дотримуватись правил щоденного догляду за порожниною рота.

Періодонтит — інфекційно-запальний процес, що виникає на тканинах верхівки коріння зуба. Болі відчуваються при надкушуванні на зуб під час їди.

Зазвичай на ранок біль послаблюється, але в ділянці зуба утворюється «флюс». Він потребує негайного хірургічного лікування.

При цьому захворюванні переохолодження призводить до загострення хвороби та розвитку абсцесу у ділянці зуба.

Періодонтит може виникати у зубі, де раніше проводили лікування. Залишки їжі потрапляють у каріозну порожнину та порушують відтік гною з зуба, що посилює інфекційно-запальний процес.

В цьому випадку потрібно робити ванни з розчином соди — ¼ чайної ложки соди на 1 склянку теплої кип'яченої води, утримувати розчин 30 секунд, потім сплюнути. Ця процедура має тривати до 15 хв, 3−4 склянки розчину на процедуру.

У стоматології можуть використовуватися антибіотики для лікування періодонтитів, абсцесів у щелепно-лицьовій ділянці. Але вживати ліки потрібно лише за рекомендацією фахівця.

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