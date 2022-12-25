Стабілізація цін можлива не раніше квітня: які овочі «борщового набор» можуть значно подорожчати до кінця зими

В Україні продовжують зростати ціни на продукти. Зокрема, цієї зими овочі «борщового набору» можуть подорожчати на 20%. Стабілізація цін очікується не раніше квітня. Такий прогноз дав заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук, повідомляє «Обозреватель».



За словами експерта, серед причин подорожчання — відключення електроенергії. А зниження цін можливе, коли на ринку з'являться тепличні овочі.

Також дорожчатимуть яйця. Нині середня ціна десятка яєць становить 74 грн, наприкінці листопада десяток яєць коштував 72−73,5 грн. За словами Марчука, зростання цін на яйця може продовжитись.

Найдешевші яйця продають майже по 60 грн за десяток. Найдешевше десяток яєць категорії С1 пропонують наступні мережі — Varus — 59,3 грн (не брендований, поштучний продаж) та АТБ — 59,9 грн. (не брендовані, фасовані).

Раніше ми писали, як відключення світла впливатиме на ціну продуктів.

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