Просто тануть у роті: готуємо «Мамині котлети»

Такі котлети сподобаються кожному, бо виходять соковиті, натуральні та ароматні. Справжні, домашні, підійдуть як до щоденного меню, так і на свята, впевнена кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти: 1 кг м’ясо свинина або інше (фарш)

1 шт. цибуля (150 — 200 г)

1 шт. картоплина (150 — 200 г)

3−4 зубки часнику

200 г батон (краще сухий)

200 мл (молоко чи вода)

1 яйце

1−2 ст.л. з верхом сметани

перець чорний мелений

1−2 лавровий лист (по бажанню)

сіль

Приготування:

Сухий батон заливаємо молоком. М’ясо нарізаємо та перемелюємо на м’ясорубці разом з цибулею, часником та картоплиною. Батон віджимаємо та перемелюємо. До перемелених продуктів додаємо яйце, сметану, сіль та чорний мелений перець. Вимішуємо гарно та залишаємо на 40−60 хв, щоб фарш промаринувався.

На розігріту пательню наливаємо олію (чи смалець), руки замочуємо в воді та формуємо котлети. Обжарюємо з двох сторін до рум'яного кольору.

На дно каструлі кладемо гілочки вишні багаторазового використання, почищені від кори та нарізані по розміру каструлі. Викладаємо на них обжарені котлети, додаємо трішки води, (на висоту гілочок) та лавровий лист. Накриваємо кришкою та на маленькому вогні тушкуємо 20 — 25 хв. Котлети виходять пухкими та соковитими.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти хрустких курячих стріпсів та соковитих котлет від Лізи Глінської.

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