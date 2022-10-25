Мегасмачні, ніжні й соковиті курячі котлетки: вони стануть і вашими улюбленими

Погодьтесь, без цієї страви важко уявити святковий стіл. Рецептів котлет існує безліч, але в кожної господині свій особливий. Фудблогерка Вікторія Ісаєнко поділилась своїм перевіреним.

Інгредієнти:

курятина — 1,3 кг

цибуля — 400 г

масло — 40 г

білий хліб — 180 г

молоко — 250 мл

часник — 4 зуб.

спеції: сіль, перець, паприка — до смаку

петрушка — ½ пуч.

олія для смаження

Приготування

Цибулю порізати та підсмажити на маслі до м"якості, прозорості та зарум’янення, хліб залити молоком. Курятину помийте, обсушіть, перекрутіть на м"ясорубці. Для цих котлет найкраще використовувати м"ясо зі стегна курки, тоді вони будуть соковитіші. Також до м’яса перекрутіть смажену цибульку і хліб, замочений у молоці. Додайте спеції, дрібно посічену петрушку, гарно вимішайте та відбийте готовий фарш.

В сковорідці розігріти олію. Далі працюємо в рукавичках (в них легше працювати з котлетами). Ложкою набираємо фарш, викладаємо собі в долоню, формуємо котлетку й відбиваємо її злегка ще в руках. Викладаємо в розігріту олію і обсмажуємо на середньому вогні до скоринки з двох боків. За бажанням можна смажені котлети викласти у форму для запікання і потримати в духовці 15 хв. при температурі 170 градусів.

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