Можна їсти як гарячими, так і холодними: Ліза Глінська рекомендувала рецепт хрустких курячих стріпсів та соковитих котлет

Зірка шоу «МастерШеф» Ліза Глинська запропонувала приготувати страви з курки, які можна їсти як гарячими, так і холодними.

Кулінарка впевнена, що курячі котлети та стріпси сподобаються дорослим та дітям. На додаток до м'ясного Глінська порекомендувала листковий пиріг.

Курячі рубані котлети:

600 г курячого філе

100 г твердого сиру

100 г сметани жирністю 10% (0,5 склянки)

50 г яйця (1 шт.)

сіль до смаку

соняшникова олія (для смаження)

1. Нарізати куряче філе на дрібні шматочки. Приготувати фарш.

2. Натерти твердий сир на дрібній тертці.

3. Додати у філе сир, яйце, сметану, сіль до смаку.

4. Обсмажити на розігрітій сковороді з додаванням олії.

Курячі стріпси зі сметанним соусом:

500 г курячого філе

150 г яєць (3 шт)

50 г борошна (2 ст.л.)

сіль, перець до смаку

кукурудзяні чіпси

соняшникова олія (для смаження)

Сметанний соус:

300 г сметани жирністю 10% (1.5 склянки)

кріп петрушка

2 зубчики часнику

сіль до смаку

1. Нарізати курку смужками, завтовшки 2 см. Додати сіль, перець, 1 ст.л. олії.

2. З кукурудзяних чіпсів зробити паніровку.

3. Обваляти кожен шматок у борошні, потім у яйці, потім у чіпсах. Обсмажити на сковороді з додаванням олії.

Сметанна заливка:

1. Змішати зелень, часник, сіль, сметану. Перемішати.

Солоний пиріг:

400 г капусти (білокачанної або пекінської)

200 г білого йогурту жирністю 1,6%

або сметани жирністю 10% (1 склянка)

150 г яєць (3 шт)

5 г розпушувача

120 г борошна (5 ст.л.)

кріп петрушка

сіль до смаку

Вершкове масло жирністю 62%

Випікати у формі діаметром 22 см.

1. Нарізати капусту. Віджати її, додати сіль. Нарізати зелень дрібно, додати в капусту.

2. Змішати яйця, борошно з розпушувачем. Додати йогурт чи сметану. Перемішати.

3. Поєднати капусту з тістом.

4. Форму змастити олією, додати трохи борошна. Вилити тісто.

5. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці, 35−40 хвилин.

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