Можна їсти як гарячими, так і холодними: Ліза Глінська рекомендувала рецепт хрустких курячих стріпсів та соковитих котлет
Зірка шоу «МастерШеф» Ліза Глинська запропонувала приготувати страви з курки, які можна їсти як гарячими, так і холодними.
Кулінарка впевнена, що курячі котлети та стріпси сподобаються дорослим та дітям. На додаток до м'ясного Глінська порекомендувала листковий пиріг.
Курячі рубані котлети:
600 г курячого філе
100 г твердого сиру
100 г сметани жирністю 10% (0,5 склянки)
50 г яйця (1 шт.)
сіль до смаку
соняшникова олія (для смаження)
1. Нарізати куряче філе на дрібні шматочки. Приготувати фарш.
2. Натерти твердий сир на дрібній тертці.
3. Додати у філе сир, яйце, сметану, сіль до смаку.
4. Обсмажити на розігрітій сковороді з додаванням олії.
Курячі стріпси зі сметанним соусом:
500 г курячого філе
150 г яєць (3 шт)
50 г борошна (2 ст.л.)
сіль, перець до смаку
кукурудзяні чіпси
соняшникова олія (для смаження)
Сметанний соус:
300 г сметани жирністю 10% (1.5 склянки)
кріп петрушка
2 зубчики часнику
сіль до смаку
1. Нарізати курку смужками, завтовшки 2 см. Додати сіль, перець, 1 ст.л. олії.
2. З кукурудзяних чіпсів зробити паніровку.
3. Обваляти кожен шматок у борошні, потім у яйці, потім у чіпсах. Обсмажити на сковороді з додаванням олії.
Сметанна заливка:
1. Змішати зелень, часник, сіль, сметану. Перемішати.
Солоний пиріг:
400 г капусти (білокачанної або пекінської)
200 г білого йогурту жирністю 1,6%
або сметани жирністю 10% (1 склянка)
150 г яєць (3 шт)
5 г розпушувача
120 г борошна (5 ст.л.)
кріп петрушка
сіль до смаку
Вершкове масло жирністю 62%
Випікати у формі діаметром 22 см.
1. Нарізати капусту. Віджати її, додати сіль. Нарізати зелень дрібно, додати в капусту.
2. Змішати яйця, борошно з розпушувачем. Додати йогурт чи сметану. Перемішати.
3. Поєднати капусту з тістом.
4. Форму змастити олією, додати трохи борошна. Вилити тісто.
5. Випікати у розігрітій до 180 градусів духовці, 35−40 хвилин.
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