Кремлівський лідер далекий від реальності: оточення захищає путіна від поганих новин

У доповіді Wall Street Journal (WSJ) йдеться про те, що президент росії володимир путін має лише обмежене уявлення про реальну ситуацію зі своїми військами в Україні. Згідно з доповіддю, кремлівський лідер оточує себе вузьким колом радників, які зміцнюють його войовничий світогляд і приховують або замовчують погані новини. Американська газета базує своє дослідження на інтерв'ю з колишніми і нинішніми російськими чиновниками і людьми, наближеними до Кремля. Згідно з доповіддю, співрозмовники описують путіна як недовірливого та ізольованого лідера, який не зміг або не захотів повірити, що Україна може успішно чинити опір.

За даними розвідувальних кіл, путін прокидається щоранку о 7 годині ранку і отримує письмовий брифінг про війну, зміст якого заздалегідь ретельно відфільтровується, щоб підкреслити успіхи і применшити невдачі.

Побоюючись цифрового стеження, путін критично ставиться до інтернету. Саме тому дуже залежить від брифінгів, які готують його радники. Причому фронтові командири підпорядковуються не безпосередньо президенту, а внутрішній розвідці ФСБ, яка потім передає інформацію Раді Безпеки, пише WSJ. Через секретаря Радбезу Миколу Патрушева ці дані передаються путіну. Однак через ланцюжок звітності інформація з поля бою може потрапити на стіл путіна через кілька днів.

путін, як і раніше, переконаний, що може поставити Україну на коліна, і готовий мобілізувати російську економіку і населення на роки вперед, заявляють російські чиновники. Представники збройових компаній і проросійські військові блогери, з якими кремлівський лідер зустрічався для переговорів в останні місяці, однак, залишали зустрічі з відчуттям, що путін не має чіткої картини ситуації в Україні, пише газета.

Відправною точкою для надмірної самовпевненості путіна щодо України стала анексія Криму в 2014 році, яка суперечила міжнародному праву, пише WSJ. Згідно зі статтею, міністр оборони Сергій Шойгу і кілька інших радників радили не захоплювати півострів, але путін не послухався їх.

У міру того, як коло його радників зменшувалося, путін ставав все більш параноїдальним, пише WSJ. Він був переконаний, наприклад, що США розміщують в Україні ядерну зброю. Начальник Генерального штабу Валерій Герасимов і міністр оборони Шойгу вже не мають достатнього впливу, щоб стримувати путіна.

Кажуть, що путін також обмінювався інформацією з олігархом Віктором Медведчуком, який пізніше був захоплений українськими силовиками і згодом звільнений в ході обміну полоненими. Мільярдер роками мав виділену лінію зв'язку з Кремлем, щоб у будь-який момент зв'язатися з путіним особисто. Медведчук також сказав путіну, що російські солдати отримають дружній прийом в Україні. Фальсифіковані ФСБ опитування, як кажуть, посилили це враження у свідомості путіна.

Планування російського вторгнення в Україну тоді лягло на плечі ФСБ, а не військових, пише WSJ. Прес-секретар путіна Дмитро Пєсков, міністр закордонних справ Сергій Лавров, глава адміністрації президента Антон Вайно і глава управління внутрішньої політики Сергій Кирієнко не були втаємничені в ці плани.

Нагадаємо точку зору політолога Олексія Голобуцького: «путін втратив твердий ґрунт під ногами, якщо настільки очевидно навпомацки пробує загравати з усіма».

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