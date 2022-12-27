Україна вийшла з угоди з СНД про пенсії військовим: чи вплине це на виплати

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав — учасниць Співдружності незалежних держав.

Про це сказано в постанові уряду від 23 грудня 2022 р. № 1425.

Водночас в коментарях експертів у мережі сказано, що такий крок суттєво не вплине на стан виплат українським військовим пенсіонерам — Угода була підписана 15 травня 1992 року у м. Ташкенті і в останній час, особливо після широкомасштабного нападу рф на Україну, практично не працювала.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення Україна денонсувала значну кількість угод з СНД, а в червні країна-терорист рф сама вийшла з міждержавної пенсійної угоди. Водночас спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з рф та білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися — вони стосуються прав людини.

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