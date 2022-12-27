Ідеї новорічного манікюру від відомої нейл-стилістки Даніели Опроаїки

Незважаючи на всі випробування, які доводиться зараз проходити, жінки прагнуть бути красивими і у будні, і у свята. Психологи стверджують, що це дуже правильний вектор — життєстверджуючий.

Гарні зачіска, макіяж, манікюр та вбрання — все це потрібно продумати вже сьогодні для зустрічі Нового року.

Казково красивий новорічний манікюр виконаний Даніелою Опроаїкою ідеально

Ідеями святкового манікюру із «ФАКТАМИ» поділилася відома нейл-стилістка, призерка міжнародного конкурсу з нігтьового мистецтва Даніела Опроаїка, яка раніше ділилася з нами новими трендами у манікюрі.

Даніела Опроаїка – одна із найкращих майстринь з нейл-дизайну у світі

- Цього року популярний незвичайний святковий манікюр, — каже Даніела Опраіка. — Класичний вечірній обирають мало хто. Особливо подобаються жінкам новорічні мініатюри на нігтях. Створення їх потребує філігранної роботи. Деколи потрібно кілька годин, але це так красиво! Сніговик, лось, ялинка, сніжинки, ялинкові кулі — все це нагадує нам про те, що ми маємо радіти святу, як діти.

Зимові пейзажі на нігтях – філігранна робота

— Які сюжети ви створюєте на нігтях?

— Зимове місто, засніжений ліс — це дуже мило. Взагалі сніг асоціюється з якоюсь чарівністю, чаклунством.

Новорічні мініатюри на нігтях цікаво розглядати у деталях

— Не кожна жінка зважиться на картини на нігтях. А що порадите тим жінкам, яким все ж таки ближче класика?

— Кристали та блискітки — вічні атрибути свята. Вони завжди доречні у новорічному дизайні.

Нагадаємо про новорічний рецепт від кондитера Наталії Берладін — зефір у вигляді мандаринок зі смаком та ароматом справжніх цитрусових.

Фото з альбому Даніели Опроаїки

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