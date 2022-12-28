Супермодель Джіджі Хадід «не має енергії» для Леонардо Ді Капріо, — ЗМІ

У романі супермоделі Джіджі Хадід з актором Леонардо Ді Капріо, про який ходять чутки, справи йдуть не дуже добре. Подейкують, що у моделі «не вистачає енергії» для його напруженого графіку. В останні місяці пара була помічена на кількох спільних заходах, але жодна з зірок не висловлювалася з приводу припущень про їхні стосунки.

Після того, як 48-річний Лео був помічений з 23-річною Вікторією Ламас — дочкою актора Лоренцо Ламаса та моделі Playboy Шони Санд, на затишній прогулянці, інсайдер стверджував, що відносини між актором і 27-річною Джіджі охололи.

Хоча пара, як кажуть, «дуже подобається один одному», жоден з них не шукає нічого серйозного, і пріоритетом Джіджі є її дочка Хай Хадід Малік, яку вона народила у відносинах із зіркою One Direction Зейном Маліком.

«У Джіджі немає енергії, щоб бігати за Ді Капріо. Його розпорядок дня занадто важкий для неї», — повідомило джерело Page Six.

Ймовірно, мова йде про те, що актор обожнює вечірки і проводить там час до ранку. А ось у жінки, в якої дворічна дитина, просто нема сил на це.

Леонардо зустрічався з 25-річною моделлю Камілою Морроне — за цей час пару неодноразово бачили на публіці. Відносини, на жаль, не тривали довго і закінчилися «полюбовно» влітку цього року. Джіджі самотня з тих пір, як розлучилася з Зейном. Схоже, що модель Вікторія не є причиною спалаху «роману» Джіджі і Лео, оскільки джерело, близьке до актора «Спіймай мене, якщо зможеш», стверджує, що він і Вікторія «не зустрічаються».

Інсайдер повідомив, що вони були частиною великої компанії, коли їх помітили на прогулянці в Голлівуді.

«Обидва сиділи, але не поруч один з одним, на великій груповій вечері, — розповіли Page Six. — До них також приєдналися кілька інших людей в машині».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про розлучення Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне після п’ятирічного роману.

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