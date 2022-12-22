Фігурка дня. «Порцелянові історії». 28 грудня 2022

28 грудня 2022

Є в нашій порцеляновій колекції такі роботи, до яких навряд чи колись дійде черга бути представленими в музейній експозиції. Їх багато. Тисячі. І часом, розглядаючи ці статуетки, багато з яких дуже рідкісні, мене охоплює жаль через те, що їм не судилося радувати погляди любителів прекрасного виду мистецтва. Про історичне підґрунтя однієї з таких серій я коротко хотів розповісти вам сьогодні.

У сучасних колодах гральних карт незмінно присутні чотири королі, дами і валета. Карти з королями прикрашені зображенням чоловічих фігур у коронах, карти дам прикрашають зображення жінок, а карти валетів — зображення молодих зброєносців. А вас ніколи не цікавило, які історичні персонажі стали прообразами цих зображень? Так ось. Асоціювати гральні карти як з історичними, так і з міфологічними персонажами почали ще в середньовічній Франції, де карти, власне, і з'явилися у XIV столітті.

Наприклад, королем пік вважався біблійний цар Давид, який правив в Ізраїлі протягом 40 років. Його правління почалося близько 1005 до нашої ери і закінчилося в 965 році вже ери нашої. Хоча особистість царя Давида часто і є предметом суперечок учених, для багатьох він символізує ідеального володаря.

Король чирвів часто асоціюється з першим імператором Заходу Карлом Великим (742/747 — 814). Будучи спочатку лише королем франків, Карл Великий вів тривалі війни з різними народами, зокрема з саксами, італійцями, баварцями, саксонцями, аварами, слов'янським племенем лютичів, бретонцями і навіть датчанами. За час його правління Франкська держава розширила кордони на великі відстані.

Королем бубон вважають легендарного давньоримського полководця Гая Юлія Цезаря (100 — 44 р.р. до н.е.). Цезар прославився завдяки своїм блискучим військовим стратегіям. Йому вдалося завоювати Галію, підпорядкувати Францію і навіть розпочати вторгнення на Британські острови. Його діяльність докорінно змінила не лише політичний, але й культурний вигляд всієї Західної Європи.

Король треф традиційно асоціюється з Олександром Македонським (356 — 323 р.р. до н. е.), творцем однієї з найбільших імперій Стародавнього світу. Олександр зійшов на престол у 20-річному віці. Усього за 13 років правління він не тільки зміцнив кордони Македонії, а й завоював Грецію, Перську імперію, заснував міста, які досі залишаються найбільшими в деяких країнах, а також сприяв поширенню грецької культури на Сході.

Жінки в картковій колоді відповідали переважно міфологічним персонажам. Наприклад, жінка пік — це давньогрецька богиня мудрості Атена, жінка чирвів — біблійна красуня Юдіт, жінка бубон — ще одна біблійна героїня Рахіль, а дівчину треф асоціювали з кількома давньогрецькими міфічними персонажами, що носили ім'я Arge.

Щоправда, образ однієї з чотирьох карток безпосередньо пов'язаний з конкретним історичним персонажем. Це жінка чирвів в англо-американській колоді, в якій персонаж не позначається картинкою. Цю карту асоціюють з Єлизаветою Йоркською (1466−1503), дружиною першого англійського монарха Генріха VII з династії Тюдорів. Весілля Єлизавети з Генріхом VII, представником ворожої Йоркам династії Ланкастерів, поклало кінець кровопролитній династичній війні Червоної та Білої троянд, яка принесла лиха та руйнування простому англійському народу і забрала життя багатьох представників англійської аристократії.

Один із валетів також відповідав історичній особі. Вважається, що валет чирвів — це соратник Жанни д'Арк, герой Столітньої війни та французький полководець Етьєн де Віньоль. Він більш відомий під прізвиськом Ла Гір і увійшов в історію завдяки своїй неприборканій вдачі і хоробрості, з одного боку, а також грубості та неосвіченості, з іншого. Валети інших трьох мастей відповідали героям епосу, міфів і легенд. Валет пік — це Ожье Датчанин, герой французького епосу і легендарний засновник датської держави, валет бубен — хоробрий вождь троянців Гектор, убитий Ахіллом, а валет треф — Ланселот, той самий знаменитий лицар Круглого столу.

Тепер щоразу, сідаючи за стіл, щоб пограти в «підкидного дурня», спробуйте згадати, якого з історичних персонажів ви витягуєте зі звичайної, на перший погляд, колоди карт.

Як завжди, щиро ваш.