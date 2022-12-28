Гості точно попросять рецепт: готуємо новорічний салат із шинкою та перцем

Чимало господинь наразі у пошуках, чим здивувати своїх рідних та близьких за святковими столом. То ж цей салат точно стане у нагоді. Готується він дуже просто, а виходить дуже смачно. «Спробуйте, вам обов'язково сподобається», — радить кулінарка Марина Хвіль, яка раніше радила приготувати соус «тартар».

Інгредієнти: 200 г шинки

½ б консервованого горошку

2 шт. середньої моркви

2 шт. солодкого перцю

1 зубчик часнику

зелена цибуля

3 ст.л. майонезу

50 мл олії для смаження

сіль, перець

Приготування:

Моркву, перець, цибулю і часник промити і очистити. Моркву натираємо на грубій терці, солодкий перець нарізаємо соломкою, цибулю нарізати півкільцями, часник нарізаємо дрібно. Розігріваємо сковорідку, наливаємо олію і викладаємо туди овочі. Просмажуємо. помішуючи до м’якості овочів. Викладаємо у миску, в якій будемо готувати салат. Нарізаємо кубиком шинку, дрібно нарізаємо зелену цибулю, консервований зелений горошок все додаємо до просмажених овочів. В кінці додаємо сіль, перець та майонез (салат заправляємо перед подачею на стіл), все гарно перемішуємо. Салат готовий, можна подавати до столу.

Нагадаємо рецепт смачної, запашної, справжньої української паляниці від пані Марини.

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