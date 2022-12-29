Очищаємо унітаз без спеціальних засобів та йоржика: як виготовити бомбочки для туалету

Генеральне прибирання в будинку або квартирі займає багато часу, особливо це стосується санвузла. Чистити унітаз складно та неприємно. Крім «хімії», яку можна купити в магазині, існують спеціальні засоби, що в рази полегшують цю процедуру.



Відомо, що практично всі очищувачі для туалетів містять велику кількість різних шкідливих хімікатів.



Можна самостійно виготовити спеціальні бомбочки з натуральних інгредієнтів, які не лише допоможуть якісно очистити унітаз, але видаляють всі неприємні запахи.



Інгредієнти, які знадобляться, щоб виготовити спеціальні бомби:



- сода — ½ склянки;

- лимонна кислота — ½ склянки;

- кукурудзяний крохмаль — ½ склянки;

- ефірна олія з будь-яким приємним запахом — 25 крапель;

- гумова форма — 1 штука;

- Вода.



Потрібно змішати у мисці лимонну кислоту, соду, крохмаль. Додати ефірну олію і знову перемішати. Можна використовувати безліч різних олій із різними запахами.

Влити трохи води та одразу ж перемішати. Рідину потрібно додавати до тих пір, поки суміш не стане більш густою та однорідною.

Суміш викласти у форму і дати постояти близько 12 години, щоб вона висохла. Отриману бомбу потрібно зберігати на відкритому місці.



Під час зіткнення бомби з водою починається хімічна реакція, що спричиняє шипіння. Саме це і дозволяє добре вичистити весь унітаз, видалити сморід без використання йоржика та засобів для чищення.



Раніше ми розповідали, як позбутися жовтих плям у ванній кімнаті.

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