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Очищаємо унітаз без спеціальних засобів та йоржика: як виготовити бомбочки для туалету

10:04 29 грудня 2022
бомбочки

Генеральне прибирання в будинку або квартирі займає багато часу, особливо це стосується санвузла. Чистити унітаз складно та неприємно. Крім «хімії», яку можна купити в магазині, існують спеціальні засоби, що в рази полегшують цю процедуру.

Відомо, що практично всі очищувачі для туалетів містять велику кількість різних шкідливих хімікатів.

Можна самостійно виготовити спеціальні бомбочки з натуральних інгредієнтів, які не лише допоможуть якісно очистити унітаз, але видаляють всі неприємні запахи.

Інгредієнти, які знадобляться, щоб виготовити спеціальні бомби:

- сода — ½ склянки;
- лимонна кислота — ½ склянки;
- кукурудзяний крохмаль — ½ склянки;
- ефірна олія з будь-яким приємним запахом — 25 крапель;
- гумова форма — 1 штука;
- Вода.

Потрібно змішати у мисці лимонну кислоту, соду, крохмаль. Додати ефірну олію і знову перемішати. Можна використовувати безліч різних олій із різними запахами.

Влити трохи води та одразу ж перемішати. Рідину потрібно додавати до тих пір, поки суміш не стане більш густою та однорідною.

Суміш викласти у форму і дати постояти близько 12 години, щоб вона висохла. Отриману бомбу потрібно зберігати на відкритому місці.

Під час зіткнення бомби з водою починається хімічна реакція, що спричиняє шипіння. Саме це і дозволяє добре вичистити весь унітаз, видалити сморід без використання йоржика та засобів для чищення.

Раніше ми розповідали, як позбутися жовтих плям у ванній кімнаті.

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