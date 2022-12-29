Виплати продовжать, але не всім: в Кабміні розповіли, які соціальні виплати та види допомоги пролонгують автоматично

Уряд автоматично продовжив на 2023 рік виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб та деякі інші соціальні виплати. Як уточнив в ефірі Національного телемарафону заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, також з 1 січня будуть автоматично продовжені такі види грошової допомоги:

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей, хворих на тяжкі захворювання;

дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю І та ІІ внаслідок психічного розладу;

особам, які не мають права на пенсію;

особам з інвалідністю.

За словами Музиченка, рішення уряду було мотивоване продовженням бойових дій та, відповідно, ускладненим доступом до представництв органів влади. Крім того, враховано той факт, що багато представників вразливих категорій українців нині вимушено перебувають за кордоном.

Спрощений порядок отримання соцвиплат діятиме протягом дії воєнного стану і додатково ще одного місяця по його завершенню.

Разом з тим, соціальні виплати, які вимагають проведення оцінки майнового стану їх отримувача (наприклад, допомога малозабезпеченим сім'ям чи одиноким матерям) будуть проводитися, як і раніше, — за особистим зверненням отримувача.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук запевнила, що раніше анонсовані перевірки місць проживання ВПО не будуть масовими.

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