Корисні підгодівлі для кімнатних рослин взимку: внесіть їх, і навіть хирлява квітка оживе

Кімнатні рослини вимагають особливої уваги своїх господинь. Особливий догляд потрібний квітам взимку, коли мало сонця та тепла.

Підживлення можна приготувати самостійно — це і рисова вода, і кавова гуща, і шкірка бананів.

А можна скористатися пігулками з аптеки.

Багато хто для підживлення використовує аспаркам. Він містить магній та калій. Калій необхідний рослинам для пишного цвітіння, а магній відповідає за появу хлорофілу у листі рослин. При його нестачі листя починає жовтіти й в'янути.

Підживлення буде корисним для квітучих рослин. Таблетки потрібно класти безпосередньо у горщик з квітками, по 1−2 таблетки.

Можна приготувати розчин для поливу, розчинивши в 1 літрі води одну таблетку препарату.

Таке підживлення можна застосовувати раз на один-два тижні.

Гліцин — це природна амінокислота. Вона покращить концентрацію поживних речовин у ґрунті, сприяє зростанню листя, пагонів та бутонів.

У 1 літрі води потрібно розчинити одну 100 мг таблетку гліцину та полити квітку під корінь по вологій землі. Можна також обприскати листя.

Аспірин також підходить як стимулятор росту та розвитку рослин. Він допоможе підвищити імунітет рослин, покращити стан слабких квітів, стимулює зростання листя та пагонів.

Більш докладно про переваги різних підживлень у відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як захистити кімнатні рослини від котів.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram