29 грудня 2022

Погодьтеся, мої друзі, кожен з нас у житті не раз стикався з питаннями, відповіді на які знайти або складно, або практично неможливо. «Ну, і як у таких випадках накажете бути?» — спитає хтось. «Так ніяк», — відповім я. Втім, оскільки ніяк взагалі не буває, спробуємо звернутися до досвіду мудрих. У знаменитій книзі Тадао Ямагучі «Шлях торгівлі» описується такий епізод.

Якось учень запитав наставника:

- Учителю, у чому сенс життя?

- Чого? — обережно уточнив наставник.

Учень, трохи подумавши, сказав:

- Взагалі. Людського життя.

Наставник глибоко зітхнув, а потім запропонував учням:

- Спробуйте відповісти…

Один учень спробував вгадати:

- Може, у коханні?

- Непогано, — сказав наставник. — Але невже ти думаєш, що одного кохання буде достатньо, щоб на схилі років зізнатися самому собі в тому, що жив недаремно?

Тоді інший учень сказав:

- На мою думку, сенс життя полягає у тому, щоб залишити після себе щось значне, помітне. Як, наприклад, це робиш ти, учителю.

- Ти це серйозно? — здивувався наставник. — Якби я знав тебе гірше, міг би сприйняти це за лестощі… Ти хочеш сказати, що більшість людей живе даремно?

Тоді третій учень невпевнено запитав:

- А, може, його й не треба шукати, цей сенс?

- Ну-но, ну-но, — зацікавився наставник, — поясни, чому ти так думаєш.

- Мені здається, — сказав учень, — що якщо задаватися цим питанням, то, по-перше, точної й остаточної відповіді все одно не знайдеш, тільки постійно сумніватимешся. А, по-друге, яку б ти відповідь не знайшов, все одно завжди знайдеться хтось, хто спробує її оскаржити… Так все життя може пройти у пошуках його сенсу.

- Тобто що виходить? — уточнив наставник. — Що сенс життя у тому, щоб?

- Щоб жити! — випалив учень.

- А що, — посміхнувся наставник. — По-моєму, чудова відповідь!

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.