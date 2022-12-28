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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 39 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Погодьтеся, мої друзі, кожен з нас у житті не раз стикався з питаннями, відповіді на які знайти або складно, або практично неможливо. «Ну, і як у таких випадках накажете бути?» — спитає хтось. «Так ніяк», — відповім я. Втім, оскільки ніяк взагалі не буває, спробуємо звернутися до досвіду мудрих. У знаменитій книзі Тадао Ямагучі «Шлях торгівлі» описується такий епізод.
Якось учень запитав наставника:
- Учителю, у чому сенс життя?
- Чого? — обережно уточнив наставник.
Учень, трохи подумавши, сказав:
- Взагалі. Людського життя.
Наставник глибоко зітхнув, а потім запропонував учням:
- Спробуйте відповісти…
Один учень спробував вгадати:
- Може, у коханні?
- Непогано, — сказав наставник. — Але невже ти думаєш, що одного кохання буде достатньо, щоб на схилі років зізнатися самому собі в тому, що жив недаремно?
Тоді інший учень сказав:
- На мою думку, сенс життя полягає у тому, щоб залишити після себе щось значне, помітне. Як, наприклад, це робиш ти, учителю.
- Ти це серйозно? — здивувався наставник. — Якби я знав тебе гірше, міг би сприйняти це за лестощі… Ти хочеш сказати, що більшість людей живе даремно?
Тоді третій учень невпевнено запитав:
- А, може, його й не треба шукати, цей сенс?
- Ну-но, ну-но, — зацікавився наставник, — поясни, чому ти так думаєш.
- Мені здається, — сказав учень, — що якщо задаватися цим питанням, то, по-перше, точної й остаточної відповіді все одно не знайдеш, тільки постійно сумніватимешся. А, по-друге, яку б ти відповідь не знайшов, все одно завжди знайдеться хтось, хто спробує її оскаржити… Так все життя може пройти у пошуках його сенсу.
- Тобто що виходить? — уточнив наставник. — Що сенс життя у тому, щоб?
- Щоб жити! — випалив учень.
- А що, — посміхнувся наставник. — По-моєму, чудова відповідь!
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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