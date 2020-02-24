Украина

Украинцы не знают, чего им бояться: Зеленскому указали на серьезный провал с коронавирусом

Протесты в Новых Санжарах, которые устроило местное население эвакуированным из китайского Уханя, не были спланированы заранее. Они стали возможны из-за просчета властей, которые не провели разъяснительную работу с людьми. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» выразил эксперт Democracy House Анатолий Октисюк.

По его словам, ситуация усугубляется еще и тем, что в Украине практически уничтожена медицина. Особенно это чувствуют жители небольших городков и сел, где закрываются фельдшерские пункты, амбулатории и больницы. Люди не понимают, куда смогут обратиться за помощью в случае заражения.

А в случае с коронавирусом никто из представителей власти по телевизору четко не объяснил людям, как передается инфекция, чем она опасна и что нужно делать, чтобы защититься.

Октисюк считает, что в отсутствии коммуникации из-за того, что граждане не знают, чего им бояться, в любом маленьком городке, куда бы ни привезли людей из зараженного района, были бы сейчас такие протесты.

Напомним, после ЧП в Новых Санжарах секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что о состоянии здоровья эвакуированных, находящихся на обсервации, и результатах их проб на коронавирус ежедневно будет предоставляться информация. Срок обсервации эвакуированных из Уханя составит 14 дней и менять его пока не будут.

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