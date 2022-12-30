У ПФУ розповіли, чи виплатять українцям січневу пенсію до Нового року

Фінансування та виплата пенсій за грудень 2022 року завершені, а ось на січневі виплати ще цього року розраховувати не варто.

Так у Пенсійному фонді України відповіли на запитання пенсіонерки, яка поцікавилася можливісті отримати пенсію за перший місяць наступного року найближчими днями.

Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, що наступного року буде із субсидіями, чи є гроші на пенсії та інші соціальні виплати.

Фото Pixabay

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