Візьміть петрушку та лимон: як за короткий термін «очистити печінку»

Зараз люди здебільшого стурбовані своєю зовнішністю, але вони нехтують здоров'ям своїх життєво важливих органів. Це нерозумно, бо нехтуючи своїм здоров'ям можна призвести до численних проблем і навіть смерті. Лікар-онколог Рамін Іманов поділився із «ФАКТАМИ» як приготувати надзвичайно ефективний засіб детоксикації, який допоможе почистити печінку в найкоротші терміни.

- Візьміть 2 лимони, огірок середнього розміру, жменьку петрушки, 200 мл води. Просто змішайте всі інгредієнти разом, поки не отримаєте однорідну масу. Збовтайте її перед споживанням. Пити цей напій щодня протягом цілого місяця, зробіть перерву на 2 тижні і повторіть лікування ще протягом місяця.

Вживання цього напою на регулярній основі, додає лікар, допоможе детоксикації вашого тіла і зробить ваші внутрішні органи більше здоровими.

Нагадаємо, що їжа може захищати від раку грудей, а може бути його причиною: яка дієта сама корисна для профілактики онкозахворювання.

41

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram