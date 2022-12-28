30 грудня 2022

Історія Другої Світової війни зберігає чимало загадок, відповіді на які не знайдено навіть за десятки років. Однією з таких неймовірних загадок є ситуація, пов'язана із популярним і у наш час британським виданням.

Влітку 1944 року союзники готували найбільшу морську десантну операцію з висадки військ у Нормандії. Вдалий результат операції був надзвичайно важливим, оскільки відкривав дорогу союзним військам до Європи. Незважаючи на те, що всі приготування проводилися у режимі найсуворішої секретності, за місяць до її оголошення в газеті The Daily Telegraph почали публікуватися загадкові кросворди, у відповідях на які містилися кодові слова майбутнього вторгнення союзників.

Історія з цими кросвордами доволі відома, проте останнім часом з'являються нові відомості, що пояснює один з найнеймовірніших збігів. Висадка військ у Нормандії планувалася на 6 червня 1944 року, а загадкові кросворди почали з'являтися у газеті у травні цього року. Операція «Нептун» була першою частиною стратегічної операції «Оверлорд». Союзники повинні були переправити до північно-західної частини Франції 156 тисяч військових за підтримки 195 700 моряків та з використанням близько 7 тисяч одиниць бойових та транспортних суден.

Від успіху Нормандської операції залежало дуже багато, саме тому підготовка до операції велася на найвищому рівні таємності. Було проведено кілька дезінформаційних операцій, які мали ввести противників в оману щодо планів майбутнього вторгнення до Європи. Саме тому нічим не примітні, на перший погляд, кросворди, які щодня з'являлися в британській газеті у травні 1944 року, викликали серйозне занепокоєння вищого командування союзних військ.

Справа в тому, що у відповідях на ці кросворди стали з'являтися слова, які були кодовими позначеннями операції! Серед них, наприклад, були слова «Оверлорд» (загальна назва стратегічної операції), «Нептун» (морська частина Нормандської операції), «Юта» та «Омаха» (сектори узбережжя, де планувалося висадження військ) та інші.

Співробітники британської контррозвідки, які помітили появу в кросвордах цих слів, одразу доповіли про ситуацію керівництву. У військовому штабі почався переполох, і секретних агентів було надіслано до редакції, запідозривши видання у державній зраді.

Людиною, яка складала ці кросворди для газети, виявився 54-річний шкільний вчитель фізики Леонард Сідні До з передмістя Лондона. За ним було встановлено стеження. Але у кросвордах газети продовжували з'являтися секретні слова і 2 червня, за чотири дні до операції, британське військове керівництво всерйоз вирішило, що у міністерстві оборони діє німецький шпигун і таким чином передає інформацію.

Леонарда викликали на допит. Але він стверджував, що за двадцять років підготовки для газети цих кросвордів завжди вибирав слова довільно. Невдовзі, коли легендарна військова операція вдало завершилася і другий фронт у Європі був все ж таки відкритий, про цей інцидент почали говорити лише як про немислимий збіг.

А у 1984 році ця ж газета опублікувала листа якогось Роналда Френча, який навчався у школі, де викладав Сідні До. За словами Френча, він нібито почув ці слова від солдатів, яких поселили поблизу, а оскільки Сідні До часто просив своїх учнів вигадувати якісь слова для його кросвордів, Френч розповів їх йому. Але це твердження сьогодні здається дуже сумнівним, оскільки навряд чи прості солдати знали б засекречені кодові слова і тим більше розповідали б про них при сторонніх.

Декілька років тому стало відомо, що кросворди газети The Daily Telegraph британська розвідка використовувала для відбору людей зі здібностями шифрувальників. Оскільки в роки війни німці шифрували навіть прогнози погоди, що лунали по радіо, цілодобово багатотисячна армія дещифрувальників і радистів намагалася ці загадки розгадати. Можливо, контррозвідка союзників не знала, що популярна британська газета використовується іншим відомством, і таким чином передає кодову інформацію країнам-союзницям, зв'язок з якими був можливий у лише такий зашифрований спосіб. Тим не менш, більшість британських військових архівів закрита до цього дня, так що залишається тільки розглядати різні версії реальної появи кодових слів Нормандської операції в звичайних газетних кросвордах.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.