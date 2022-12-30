24-річний «азовець» усиновлює вісьмох дітей, чиї батьки підірвалися на міні у Житомирській області

Усі вісім дітей, що залишилися сиротами після того, як їхні батьки загинули від вибуху міни на Житомирщині, будуть виховуватися в одній родині. Як повідомили «ФАКТАМ» в Олевській громаді, дітей усиновить 24-річний боєць полку «Азов» Володимир Дубровець.

— Володя вже збирає документи на усиновлення, — розповіли «ФАКТАМ» в Олевській громаді. — Дітям він не чужа людина. Він молодший брат їхнього загиблого батька Петра. До речі, Володя й сам з багатодітної родини. Їх у батьків було десятеро дітей. Хлопець дуже добре знає, що таке жити у багатодітній родині.

Загиблі батьки вісьмох дітей Петро та Марія Дубровець

— Нам Володимир зізнався, що не думав жодної секунди, щоб стати фактично батьком для своїх вісьмох племінників і племінниць, наймолодшій з яких, Маші, лише два місяці, — розповіли в громаді. — Каже, що діти його дуже люблять. Вони самі після похорону батьків говорили: «Було б здорово, якби дядько Володя був нашим татом». Адже зразу після смерті мами й тата їх розселили у родичів. А тепер вони знову будуть разом.

Є лише один нюанс. Володя ще молодий. Він не перебуває в офіційному шлюбі. Але він має дівчину, з якою вони збираються оформити стосунки. Наречена дуже зраділа та схвалила вчинок Володимира. Тож, упевнені, все буде гаразд.

Діти дуже люблять дядька Володю і хотіли, щоб він став їхнім татом

Як стало відомо «ФАКТАМ», Володимир Дубровець донедавна воював на Донбасі. 24 лютого, після початку повномасштабної війни, розв'язаної росією проти України, Володя пішов у військкомат добровольцем. Але його не взяли. Мовляв, хлопець не має бойового досвіду. Проте Володя рвався на фронт. Побачив оголошення про те, що набирають добровольців до загону для звільнення Маріуполя. Записався і потрапив до полку «Азов», де він відомий під позивним «Вовк».

Нагадаємо, що трагедія сталася 7 грудня на Житомирщині. Петро та Марія Дубровець на своєму бусику вирушили у справах до села Сущани. На слизькій дорозі «Форд Транзит» злетів із траси на узбіччя та потрапив на міну. Вибух був настільки потужним, що від автомобіля практично нічого не лишилося. Лише випадково разом із батьками в автомобілі не було нікого з дітей, хоча напередодні вони просилися з'їздити до сусіднього села. Як міна опинилася саме в цьому місці, зараз розслідує поліція.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як український розвідник із позивним «Кіт», який повінчався на фронті зі снайпером із позивним «Білка», збирається після війни всиновити кілька дітей.

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