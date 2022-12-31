Раптовий «реверс» фейкового мера: у Євпаторії вибрали «голову адміністрації»

В окупованій Євпаторії 29 грудня було заплановано шоу — фейкові «вибори голови адміністрації» незаконною «міською радою». Абсолютно всі, як повідомляли ЗМІ окупантів, явно давали зрозуміти, що внаслідок недовгої вистави злочинним «головою міської адміністрації» стане нинішній «виконувач обов’язків» Олександр Лоскутов.

«Це було очевидно з підібраних окупантами для «дотримання формальностей» повністю фіктивних «конкурентів» Лоскутову за «конкурсом» — Ольги Сопко, так званої «голови правління Євпаторійського союзу підприємців», раніше «начальника відділу» підконтрольної тій же «адміністрації» газети «Євпаторійська здравниця». А також Олени Демидової, так званого «директора дитячого садка № 17», колишнього «директора школи» у селищі Заозерне, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — При цьому окупантами був заздалегідь «знятий з конкурсу» третій кандидат, Вадим Порошин, незаконний «керівник апарату адміністрації». Але 29 грудня вранці злочинний «голова Криму» Аксьонов заявив, що Лоскутов не «подасться на конкурс».

За словами асоціації, поки що точно не зрозуміло, чи пов’язаний цей раптовий «реверс» із «вбивчим компроматом», оприлюдненим підконтрольним російській військовій розвідці «суспільником» та кримськотатарським колаборантом Ейвазом Умеровим.

«Згідно з ним Сергій Аксьонов не пізніше 2021 року намагався „перемістити“ з околиць Євпаторії військову частину „протиповітряної оборони“ агресора, роблячи це для „цінних земель“ на користь забудовника. Мова йде про колишнього міністра оборони України при Януковичі Павла Лебедєва. Якщо це так, тоді військові агресора вирішили „показати зуби“ у боротьбі з іншими карателями окупантів у боротьбі за корупційні та ласі „крісла“ фейкових „чиновників“ для власних маріонеток». Й скоріш за все, це дійсно так, бо «очолила» Євпаторійську міську раду зрадниця України Олена Демидова.

Тим часом у Криму окупанти винесли суворий вирок журналістці, викраденій фсб.

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