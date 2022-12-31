В Україні затвердили новий порядок обліку призовників та резервістів: що відомо

Кабінет Міністрів 30 грудня затвердив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це написав у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Порядком передбачено здійснення ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів державними органами, підприємствами, установами та організаціями за списками персонального обліку відповідно до пропозицій Національного агентства з питань державної служби України та Державної служби статистики України», — стверджує він.

Отже, облік здійснюватиметься у співпраці з Нацагентством з питань держслужби та Держстатом.

Затверджений порядок «вдосконалює окремі питання взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями у питаннях організації та ведення військового обліку», — інформує чиновник.

Мельничук також повідомив, що уряд продовжив відстрочку від призову під час мобілізації. Крім того, на засіданні уряд вирішив припинити дію угоди між Україною та росією про спільне використання та охорону прикордонних водних об’єктів, яку було вчинено 19 жовтня 1992 року в Києві.

Відзначимо, що воєнний стан та загальну мобілізацію через війну в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року. Так що повістку можуть отримати усі військовозобов'язані чоловіки призовного віку, від 18 до 60 років.

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