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Краще відмовитись: експерти пояснили, які документи не варто ламінувати

22:03 2 січня 2023
документи

В умовах війни питання відновлення документів постає особливо гостро, бо займає чимало часу. Своєю чергою українці все частіше цікавляться можливостями захисту документів від зовнішніх впливів. Чи можна ламінувати документи — відповідь дали у «Юридичному пораднику для ВПО»

«У законодавстві України відсутня пряма заборона ламінувати документи. Разом із тим, чимало послуг і процедур вимагають пред’явлення саме оригіналів документів. Під час ламінування здійснюється нанесення на документ прозорої плівки. Відповідно — ідентифікація справжності печаток та підписів утруднюється або стає неможливою. Отже, відмова у прийнятті заламінованого документа є цілком обґрунтованою».

При цьому, кажуть юристи, це не стосується документів, які первинно виготовлені із полімерного матеріалу (полікарбонату):

«Зокрема: паспорт громадянина України у формі ID-картки; посвідчення водія; міжнародне посвідчення водія; пенсійне посвідчення тощо. Ламінування документів також стане на заваді у випадку потреби апостилювання документів».

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