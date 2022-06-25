«Копії слід нотаріально завірити»: як під час війни не залишитись без важливих документів

Мабуть, кожен чув вислів про те, що береженого Бог береже. Як підтвердження можна навести статистику страхових компаній, згідно з якою з особами, що страхуються, стається менше прикрих випадків. Під час війни особливо надійно треба зберігати документи, щоб не мати зайвих проблем і величезної втрати часу в майбутньому. Як це правильно зробити, розповів адвокат Володимир Клим.

— Якщо покладатися тільки на тривожну валізу, то її можна забути чи втратити, — каже Володимир Клим, — оскільки іноді бувають ситуації, коли життя дорожче. І тоді зовсім не до тієї торбини з паперами, які мало що вартують у порівнянні з вашою безпекою. Про зберігання копій на електронній пошті, диску, інших хмарних сервісах всі чули, але є нюанси. Тут основна проблема — це те, що багато хто і такого через свою лінь не робить. Хоча в телефоні пів дня проводить…

Зберігайте копії на декількох незалежних сервісах. Бо якщо один з них зникне, ляже, чи ви забудете пароль, у вас буде електронна заначка, де ви зможете взяти важливі електронні версії ваших дорогоцінних паперів.

Мати паперові копії документів теж ніколи не завадить. Але доля копій документів, які зберігаються поруч з оригіналами з метою їх збереження, це все одно, що зіскочити з дев'ятого поверху під час вибуху. Тому тримайте копії паперів в якомусь іншому місці: на роботі, в родича, чи зберігайте їх у любого вуйка на західній Україні.

Але просто копії документів у разі їх втрати мало що підтверджують. Хіба що ви будете мати точні дані для відновлення важливих документів. Тому важливо мати не просто копії, а нотаріально їх посвідчити. Зробіть це хоча б з трудовою книжкою, документами, які посвідчують вашу особу. Найважче відновити документи, яких нема, бо ви вчасно їх не оформили. Тому все повинно бути зроблено у свій час.

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