Новим тренером Яремчука та Соболя став ексфутболіст збірної Англії

17-разовий чемпіон Бельгії з футболу «Брюгге», який звільнив Карла Хуфкенса, оголосив про призначення нового головного тренера. Ним став 42-річний ексфутболіст «Челсі» та збірної Англії Скотт Паркер, повідомляє офіційний сайт «синьо-чорних».

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 31, 2022

Нагадаємо, що клуб футболістів збірної України Романа Яремчука, який перейшов з «Бенфіки» за 16 млн євро, та Едуарда Соболя вперше в історії пробився до плей-оф Ліги чемпіонів, але невдало виступає на внутрішній арені — виліт з Кубка Бельгії та лише четверте місце у чемпіонаті країни.

Британський фахівець відомий за роботою з «Фулхемом» та «Борнмутом», який минулого сезону він вивів у прем'єр-лігу. Однак після розгромної поразки від Ліверпуля (0:9) Паркера було звільнено.

Футболістом Скотт Паркер виступав за «Чарльтон», «Ньюкасл», «Вест Хем», «Тоттенхем» та «Фулхем», а з «Челсі» у 2005 році став чемпіоном англійської прем'єр-ліги. У футболці збірної Англії півзахисник провів 18 матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Брюгге» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє з «Бенфікою».

Фото ФК «Борнмут»

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