Футболісти збірної України залишилися в Європі без головного тренера

Бельгійський «Брюгге», у складі якого виступають гравці збірної України Роман Яремчук та Едуард Соболь, розлучився з головним тренером Карлом Хуфкенсом.

До такого рішення керівництво клубу привели незадовільні результати «Брюгге». У чемпіонаті чинний чемпіон країни не може виграти вже три матчі поспіль та опустився на четверте місце в таблиці з відставанням у 12 очок від «Генка», а з розіграшу Кубка Бельгії «синьо-чорні» вилетіли, будучи розгромленими на домашньому полі «Сент-Трюйденом» (1:4).

Не допоміг Хуфкенсу втриматися на своїй посаді і той факт, що йому вдалося вперше в історії вивести команду до плей-оф Ліги чемпіонів. На груповому етапі «Брюгге» посів друге місце, залишивши позаду леверкузенський «Байєр» та іспанський «Атлетико», і в 1/8 фіналу зіграє з лісабонською «Бенфікою» (перший матч — 15 лютого в Бельгії, матч-відповідь — 7 березня в Португалії).

Додамо, що звільнення тренера стало приємною новиною для Романа Яремчука, який не мав стабільної ігрової практики у клубі після переходу з «Бенфіки» наприкінці літа за 16 млн євро. За чотири місяці українець, у якого, за чутками, був конфлікт із наставником, зіграв за «чорно-синіх» лише 12 матчів у всіх турнірах (9 у чемпіонаті Бельгії та 3 у Лізі чемпіонів), у яких забив 2 м'ячі. Не набагато краща ситуація з ігровою практикою у Едуарда Соболя — 14 матчів та 1 забитий м'яч у нинішньому сезоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Польщі звільнила головного тренера Чеслава Міхневича.

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