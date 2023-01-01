39.88 / 40.79 41.64 / 42.76
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Народжували по скайпу»: Віталій Кім розповів про новорічне диво на Миколаївщині (фото)

16:33 1 січня 2023
Віталій Кім

На Миколаївщині в останній день 2022 року акушерка приймала пологи у жінки по Скайпу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, який нещодавно зізнався, що викинув у смітник 5 тисяч доларів.

«А у нас новорічне диво. Ввечері 31 грудня, в селі Бузьке у жінки почались пологи. Відправили „швидку“ — та застрягла в бруді, їм на допомогу відправили ДСНС. Підключили акушерку з Нової Одеси, народжували по Скайпу. Поки звільняли машину породілля народила. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка. Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, по телефону — лікар ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко. Загалом вже 1 січня в Миколаївській області народились 12 діток — 5 дівчаток та 7 хлопчиків», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні частина українок вчасно не отримала допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами попри те, що кошти в бюджеті є.

63

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Віталій Кім

Віталій Кім зізнався, що викинув у смітник 5 тисяч доларів

Банкомат

За зняття готівки у банкоматі доведеться заплатити: українцям готують податковий «сюрприз»

пенсіонерка

Доплати до пенсії у розмірі 500 грн: хто має отримувати їх щомісяця

листівка

З новим 2023 роком: святкові привітання та листівки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту