«Народжували по скайпу»: Віталій Кім розповів про новорічне диво на Миколаївщині (фото)

На Миколаївщині в останній день 2022 року акушерка приймала пологи у жінки по Скайпу. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, який нещодавно зізнався, що викинув у смітник 5 тисяч доларів.

«А у нас новорічне диво. Ввечері 31 грудня, в селі Бузьке у жінки почались пологи. Відправили „швидку“ — та застрягла в бруді, їм на допомогу відправили ДСНС. Підключили акушерку з Нової Одеси, народжували по Скайпу. Поки звільняли машину породілля народила. Близько 00.00 на світ з'явилась дівчинка. Пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, по телефону — лікар ж/к Новоодеської ЦРЛ Тетяна Любенко. Загалом вже 1 січня в Миколаївській області народились 12 діток — 5 дівчаток та 7 хлопчиків», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Україні частина українок вчасно не отримала допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами попри те, що кошти в бюджеті є.

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