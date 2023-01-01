Хоч на продаж виставляй: це диво-підживлення для домашніх квітів оживить навіть найбільш хворі рослини (рецепт)

Для нормального розвитку кімнатні рослини потребують повноцінного харчування, адже грунт поступово виснажується. Тому рослини потрібно регулярно удобрювати. Корисне підживлення можна приготувати з рицинової олії, пише Telegram-канал «ДАЧНИК».

«Цей засіб здатний повернути до життя навіть найбільш погані та хворі рослини. Про таке підживлення я прочитав у досить старій енциклопедії. Багато іменитих городників застосовували і застосовують рицинову олію саме в цих цілях — підживлення домашніх квітів. Кажуть, що можна оживити навіть самі хворі рослини. І до речі, рицинова олія використовується не тільки для квітів, але і для підживлення овочевих культур на дачі. Підживлення готується легко, потрібно тільки заздалегідь відстояти воду. На літр відстояної води береться лише 1 ч.л. рицинової олії. Розчин треба добре перемішати і застосовувати його можна відразу. Але до цього, години за 2, квіти треба пролити звичайною водою. І після цього рослини можна поливати під корінь і обприскувати», — йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна підживлювати рослини настоєм золототисячника.

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