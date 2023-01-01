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Хоч на продаж виставляй: це диво-підживлення для домашніх квітів оживить навіть найбільш хворі рослини (рецепт)

18:05 1 січня 2023
Квіти

Для нормального розвитку кімнатні рослини потребують повноцінного харчування, адже грунт поступово виснажується. Тому рослини потрібно регулярно удобрювати. Корисне підживлення можна приготувати з рицинової олії, пише Telegram-канал «ДАЧНИК».

«Цей засіб здатний повернути до життя навіть найбільш погані та хворі рослини. Про таке підживлення я прочитав у досить старій енциклопедії. Багато іменитих городників застосовували і застосовують рицинову олію саме в цих цілях — підживлення домашніх квітів. Кажуть, що можна оживити навіть самі хворі рослини. І до речі, рицинова олія використовується не тільки для квітів, але і для підживлення овочевих культур на дачі. Підживлення готується легко, потрібно тільки заздалегідь відстояти воду. На літр відстояної води береться лише 1 ч.л. рицинової олії. Розчин треба добре перемішати і застосовувати його можна відразу. Але до цього, години за 2, квіти треба пролити звичайною водою. І після цього рослини можна поливати під корінь і обприскувати», — йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Раніше «ФАКТИ» писали, як можна підживлювати рослини настоєм золототисячника.

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