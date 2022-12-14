Розчиніть цукор у воді: готуємо ідеальне підживлення для кімнатних рослин

Для нормального розвитку кімнатні рослини потребують повноцінного живлення, адже ґрунт поступово виснажується і рослини потрібно удобрювати. Як правильно вибрати підживку, розповіли автори телеграм-каналу.

«Практично всі рослини люблять цукор (особливо кактуси). Можна перед поливом розсипати 1 ч. ложку цукру (при діаметрі горщика близько 10 см) по поверхні ґрунту або напоїти рослину солодкою водою (0,5 ч. ложки цукру на 0,5 склянки води). Гарний ефект дає підживлення квітучих касторкою (1 ч. ложка на 1 л води) під час зав'язування бутонів. Дуже корисна деревна зола (і як харчування, і для профілактики захворювань). 1 ст. ложку попелу потрібно залити 1 л гарячої води та настояти 1 тиждень, іноді перемішуючи. Полив таким розчином — 1 раз на 10 днів».

Крім того, можна підживити вазони поживним настоєм із скоринок гранату чи будь-яких цитрусових плодів. Просто заливаємо водою та витримуємо добу.

«Імунітет кімнатних рослин добре підвищує обприскування розчином аспірину. Одна таблетка розчиняється у літрі води. Розбавлений сік алое теж підходить, треба 1 чайну ложку соку розвести в 1,5 літра води. Листя фікусів можна протирати молоком. Це надасть блиску та краси».

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