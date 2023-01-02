Салат «Ольга» на Різдво: обов'язково поставте його на стіл — гості з'їдять швидше олів'є

Якщо вам набрид звичний «Олів'є», до Різдва приготуйте нове частування — салат «Ольга», родзинкою якого є хрусткі сухарики та легкий присмак часничку. Рецепт опублікували на каналі «Смачно».

Повний перелік необхідних продуктів:

200 г курячого філе,

100 г сухариків,

50 г сиру,

2 маринованих огірка,

2 яйця,

2−3 ст. ложки майонезу,

1 зубчик часнику,

1 пучок зелені кропу,

1−2 листи салату,

сіль за смаком.

Етапи приготування

Відварити 200 г курячого філе і остудити в бульйоні.

Відварити 2 яйця, остудити та очистити.

Нарізати куряче філе невеликими шматочками.

Нарізати 2 мариновані огірки.

Нарізати 2 відварені яйця.

Натерти 50 г улюбленого твердого сиру на тертці.

Подрібнити зелень кропу.

У мисці змішати нарізане куряче філе та яйця, додавши мариновані огірки, тертий сир, продавлений через прес часник та дрібно нашаткований кріп.

Додати майонез та перемішати салат.

Перед подачею салат треба посипати сухариками і перемішати (важливо додавати сухарики лише перед подачею страви, інакше вони намокнуть і перестануть бути хрусткими).

Викласти в салатницю з листям салату.

Читайте також, гарніри приготувати до святкових частування, якщо набридла пюрешка.

162

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram