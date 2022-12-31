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Книга рецептів

Які гарніри приготувати на Новий рік, якщо набридла пюрешка: поради від учасників телешоу

15:25 31 грудня 2022
Пряний кус-кус

Багато хто не уявляє святкового столу без традиційного картопляного пюре, яке давно стало універсальним гарніром до м'яса, риби та птиці.

Можливо, настав час позбутися старих звичок родом з радянщини?

Нові, більш цікаві і різноманітні варіанти гарнірів запропонувала учасниця «Мастер-Шеф"-9 Анастасія Погосова.

Наприклад, кухар радить звернути увагу на картопляний гратен, або ж і зовсім відповитись від надто калорійної картоплі на користь кускусу чи рису.

Для приготування гратену по-французьки візьміть:

  • 600 г картоплі
  • 400 мл вершків 10%
  • 150 г сиру
  • сіль.

Спосіб приготування

Картоплю нарізати кружальцями завтовшки 4−5 мм. Вершки довести до кипіння і посолити. Додати картоплю і варити 5 хв.

Сир натерти на крупній тертці. У керамічну форму в кілька шарів викласти картоплю і більшу частину сиру. Останній шар — картопля. Залити все вершками, накрити фольгою і відправити запікатися на 15 хв при 180 °C.

Наприкінці фольгу треба зняти, посипати сиром, що залишився, і запікати ще близько 15 хв.

Картопля по-нідерландськи

Інгредієнти:

  • 3−4 великих картоплі
  • 120 мл оливкової або рослинної олії без запаху
  • 4 ст. л. вершкового масла
  • 2 головки очищеного часника
  • кілька гілочок чебрецю
  • чорний мелений перець
  • сіль

Приготування

Нагрійте оливкову олію та вершкове масло в невеликій каструлі. Зробіть меншим вогонь та додайте часник, гілочки чебрецю. Варіть 20−25 хвилин. Помішуйте часник та стежте, щоб він не став коричневим.

Картоплю добре очистіть від бруду та наріжте на тонкі скибочки так, щоб дно картоплі залишилося цілим. Викладіть картоплю в форму для запікання (картоплини мають лежати розрізаною стороною вгору).

Змажте часниковою олією з усіх боків, посипте сіллю та чорним меленим перцем, запікайте в духовці близько 60 хвилин.
Під час запікання кожні 20 хвилин змащуйте картоплю часниковою олією.

Через 60 хвилин знову дістаньте форму з духовки та розкладіть між скибочками по 4−5 дольок часнику на кожну картоплину.

Змажте олією та запікайте у духовці 10−15 хвилин, поки картопля не стане хрусткою.

Пряний кускус із гранатом

  • 250 г кускусу
  • 250 мл бульйону
  • 1 гранат
  • 300 г креветок
  • 30 г вершкового масла
  • ¼ ч. л. солодкої меленої паприки
  • ¼ ч. л. меленого імбиру
  • оливкова олія
  • сіль

Приготування

У киплячий бульйон всипати кускус. Розмішати, накрити кришкою і залишити на 6 хв.

У сковороді нагріти оливкову олію і, помішуючи, злегка обсмажити крупу. Посолити, додати імбир і паприку. Додати вершкове масло і зняти з вогню.

Гранат почистити і відокремити зерна. Креветки обдати окропом, почистити і обсмажити на оливковій олії. Змішати зерна граната з кускусом. Перед подачею зверху викласти креветки. Прикрасити зеленню.

Рис із сухофруктами

Інгридієнди:

  • 200 г рису
  • 40 г родзинок
  • 30 г кураги
  • 30 г кеш’ю
  • 500 мл овочевого бульйону
  • 1 цибулина
  • 3 ст. л. рослинної олії
  • ¼ ч. л. куркуми
  • ¼ ч. л. кориці
  • сіль

Приготування

Цибулю і часник дрібно нарізати. Обсмажити разом з куркумою протягом 1 хв. Курагу і кеш’ю порубати.

У сотейник всипати рис і залити бульйоном. Додати обсмажену з часником цибулю і сухофрукти. Посолити і приправити за смаком. Перемішати, довести до кипіння і варити під кришкою до готовності рису.

Нагадаємо, відомий тренер та дієтолог Віктор Мандзяк радить починати сите застілля з некалорійної страви. Згідно з його порадою, якщо заповнити шлунок овочами, грибами, здоровими гарнірами та нежирним м’ясом, місця там для висококалорійних смаколиків залишиться небагато.

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