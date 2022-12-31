Які гарніри приготувати на Новий рік, якщо набридла пюрешка: поради від учасників телешоу

Багато хто не уявляє святкового столу без традиційного картопляного пюре, яке давно стало універсальним гарніром до м'яса, риби та птиці.

Можливо, настав час позбутися старих звичок родом з радянщини?

Нові, більш цікаві і різноманітні варіанти гарнірів запропонувала учасниця «Мастер-Шеф"-9 Анастасія Погосова.

Наприклад, кухар радить звернути увагу на картопляний гратен, або ж і зовсім відповитись від надто калорійної картоплі на користь кускусу чи рису.

Для приготування гратену по-французьки візьміть:

600 г картоплі

400 мл вершків 10%

150 г сиру

сіль.

Спосіб приготування

Картоплю нарізати кружальцями завтовшки 4−5 мм. Вершки довести до кипіння і посолити. Додати картоплю і варити 5 хв.

Сир натерти на крупній тертці. У керамічну форму в кілька шарів викласти картоплю і більшу частину сиру. Останній шар — картопля. Залити все вершками, накрити фольгою і відправити запікатися на 15 хв при 180 °C.

Наприкінці фольгу треба зняти, посипати сиром, що залишився, і запікати ще близько 15 хв.

Картопля по-нідерландськи

Інгредієнти:

3−4 великих картоплі

120 мл оливкової або рослинної олії без запаху

4 ст. л. вершкового масла

2 головки очищеного часника

кілька гілочок чебрецю

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Нагрійте оливкову олію та вершкове масло в невеликій каструлі. Зробіть меншим вогонь та додайте часник, гілочки чебрецю. Варіть 20−25 хвилин. Помішуйте часник та стежте, щоб він не став коричневим.

Картоплю добре очистіть від бруду та наріжте на тонкі скибочки так, щоб дно картоплі залишилося цілим. Викладіть картоплю в форму для запікання (картоплини мають лежати розрізаною стороною вгору).

Змажте часниковою олією з усіх боків, посипте сіллю та чорним меленим перцем, запікайте в духовці близько 60 хвилин.

Під час запікання кожні 20 хвилин змащуйте картоплю часниковою олією.

Через 60 хвилин знову дістаньте форму з духовки та розкладіть між скибочками по 4−5 дольок часнику на кожну картоплину.

Змажте олією та запікайте у духовці 10−15 хвилин, поки картопля не стане хрусткою.

Пряний кускус із гранатом

250 г кускусу

250 мл бульйону

1 гранат

300 г креветок

30 г вершкового масла

¼ ч. л. солодкої меленої паприки

¼ ч. л. меленого імбиру

оливкова олія

сіль

Приготування

У киплячий бульйон всипати кускус. Розмішати, накрити кришкою і залишити на 6 хв.

У сковороді нагріти оливкову олію і, помішуючи, злегка обсмажити крупу. Посолити, додати імбир і паприку. Додати вершкове масло і зняти з вогню.

Гранат почистити і відокремити зерна. Креветки обдати окропом, почистити і обсмажити на оливковій олії. Змішати зерна граната з кускусом. Перед подачею зверху викласти креветки. Прикрасити зеленню.

Рис із сухофруктами

Інгридієнди:

200 г рису

40 г родзинок

30 г кураги

30 г кеш’ю

500 мл овочевого бульйону

1 цибулина

3 ст. л. рослинної олії

¼ ч. л. куркуми

¼ ч. л. кориці

сіль

Приготування

Цибулю і часник дрібно нарізати. Обсмажити разом з куркумою протягом 1 хв. Курагу і кеш’ю порубати.



У сотейник всипати рис і залити бульйоном. Додати обсмажену з часником цибулю і сухофрукти. Посолити і приправити за смаком. Перемішати, довести до кипіння і варити під кришкою до готовності рису.

Нагадаємо, відомий тренер та дієтолог Віктор Мандзяк радить починати сите застілля з некалорійної страви. Згідно з його порадою, якщо заповнити шлунок овочами, грибами, здоровими гарнірами та нежирним м’ясом, місця там для висококалорійних смаколиків залишиться небагато.

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