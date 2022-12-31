Першого січня доїдати на варто: названо страви, які можуть зіпсуватися до ранку у новорічну ніч

В українців заведено заздалегідь підбирати новорічне меню, готувати на свята стільки, щоб стіл ломився від кількості різноманітних страв. За традицією, господині особливу увагу приділяють салатам, більшість з яких заправляється майонезом.

Як відомо, страви з такою заправкою не можна зберігати довго.

Улюблений багатьма «Олів'є» потрібно з'їсти протягом чотирьох годин. Те, що залишилося на новорічному столі, краще одразу викинути. Навіть у холодильнику такий салат довго не протримається.

Якщо «Олів'є» не заправляти майонезом, а нарізку на салат тримати у різних контейнерах, то його можна зберігати до 40 годин.

Схожа ситуація з іншими салатами. Салат з крабовими паличками без соусу можна тримати у холодильнику дві доби, холодець — 3−4 дні.



«Оселедець під шубою» та «Мімоза» зберігаються до 24 годин.



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