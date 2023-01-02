Кран засяє як при покупці: цей засіб за хвилину розчинить білий наліт

Часто господарок засмучує появу у ванній або кухні вапняного нальоту на кранах і металевих поверхнях. Причина його появи — жорстка вода (з високим відсотком домішок). Проте засмучуватися не варто, закликають автори каналу «Лови рада».

Усього потрібно скористатися зубною пастою (краще з відбілюючим ефектом), яка легко прибере білі розводи.

Також для ефективного очищення поверхонь мийки підійде зубний порошок, з якого потрібно приготувати кашку (з додаванням теплої води), розподілити та залишити на поверхні на 20 хвилин.

Після цього приступаємо до чищення за допомогою губки чи старої зубної щітки.

Змиваємо все водою.

Плюс цього способу в тому, що зубна паста є у кожному будинку, зазначають автори каналу.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як прибрати плями з дзеркала без води та засобу для чищення.

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