Які підприємства були націоналізовані в Україні та чому — розповів Гетманцев

Націоналізація може відбуватись у двох випадках: або йдеться про росіян, або підприємство необхідне для обороноздатності країни. Просто так забирати власність у людини, бо вона олігарх, ніхто не буде. Таке переконання в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Ми ж не в росії живемо. Ми будуємо європейське суспільство та повинні керуватись верховенством права. Взяти й поділити — це махровий більшовизм, який наша країна пережила багато років тому», — вважає Данило Гетманцев.

Також він додав, що немає ані намірів, ані планів націоналізовувати підприємства за принципом того, що вони належать олігархам. Говорячи про націоналізацію підприємств, необхідних для обороноздатності країни, він уточнив, про які саме йдеться.

«Приміром, «Укртатнафта». Серед власників не було росіян, але це підприємство націоналізували, бо воно виробляє необхідну для армії продукцію. Аналогічна ситуація з «АвтоКрАЗом», — розповів Данило Гетманцев.

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