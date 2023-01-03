Як приручити леопарда: стилістка дала поради

Попри війну, людей хвилюють мода та краса, і то є правильним, вважають психологи.

Довкола анімалістичних принтів багато стереотипів: хтось вважає їх надто провокуючими, часом навіть вульгарними, проводить паралелі з різними професіями або просто має переконання, що такий принт лише для сміливих та ексцентричних. Стилістка Яна Платонова розповіла, як правильно його носити. ⠀

«Справа в тому, що все залежить від двох основних моментів. Насамперед контексту, в якому перебуває принт. Це можна також назвати стилізацією чи навіть подачею — кому як зручніше і зрозуміліше. Та від самого принту, його масштабності, насиченості, ритму і палітри. Леопард може бути елегантним, благородним, молодіжним, креативним. Словом — різним! Експериментуйте!«

За словами стилістки, леопард дуже любить свою «рідну» палітру, тому має максимально гармонійний вигляд поруч з різними відтінками коричневого та бежевого.

«Чорний + леопард = елегантність, якщо крій теж цьому відповідає. Чорний колір буде підсилювати сам принт, робити його виразнішим. Леопард + леопард — ця комбінація може чудово спрацювати на епатаж, але навряд стане основою класного образу для життя. Вибирайте щось одне: верхній одяг, сукню, низ, верх, взуття чи аксесуар. Леопард, безперечно, звір гордий, але ви можете з ним легко подружитися та зробити його більш веселим, молодіжним, повсякденним. Для цього використовуйте правило нейтралізації і додавайте спортивні елементи, худі, денім, звичайні сорочки, кеди тощо».

Якщо вам здається, що класичний принт надто контрастний для вас і «з'їдає» лице, спробуйте більш приглушені варіанти.

Нагадаємо поради стиліста тим, хто хоче виглядати молодше.

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