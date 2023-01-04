Як очистити унітаз від вапняного нальоту та сечового каменю без зусиль: названо перевірений спосіб (відео)
Щоб сантехніка вдома завжди була в ідеальному стані, необов'язково користуватися дорогими засобами побутової хімії. Можна самостійно приготувати суміш або розчин, які впораються з забрудненнями навіть краще, а коштуватимуть набагато дешевше.
Для того, щоб почистити унітаз від сечового каменю та вапняного нальоту, підійде склад з лимонної кислоти та аспірину.
За допомогою цього засобу можна видалити забруднення навіть у важкодоступних місцях.
Інгредієнти для чудо-розчину:
- лимонна кислота 100 гр
- аспірин 2 таблетки.
У 1 літрі теплої води розчинити лимонну кислоту, аспірин, можна додати пігулку для посудомийних машин (якщо сантехніка дуже брудна). Залити розчин в унітаз й залишити на 30 хвилин або годину.
Процес обробки сантехніки показано на відео.
Раніше ми розповідали, як очистити унітаз без йоржика та спеціальних засобів.441
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