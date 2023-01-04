У парі з іншим: стало відомо, з ким проводитиме час колишня дружина Віталія Кличка

Німецький телеканал RTL підтвердив ім'я знаменитої учасниці свого популярного танцювального шоу Let's Dance. Нею стала колишня дружина мера Києва та у минулому боксера-чемпіона Наталія Кличко.

«Ми вітаємо ще одну знаменитість на нашому танцмайданчику: Наталія Єгорова (колишня Кличко) приєднується й танцюватиме з нами, виборюючи титул „Танцююча зірка 2023“. Ми дуже раді, що ви до нас приєдналися!» — йдеться у дописі в інстаграмі.

На фото, яким поділився канал, колишня дружина мера Києва названа як «співачка, авторка пісень та посол. Вона народилася в Україні та віддана серцем і душею своїй зруйнованій війною країні».

Сама ж Наталія теж опублікувала пост, яким підтвердила участь в шоу. Користувачі помітили, що там вона вже підписана офіційно як Єгорова. Наталія після розлучення взяла своє дівоче прізвище.

Перші дванадцять з 14 учасників вже були оголошені раніше. Окрім Наталії Єгорової, за звання «Танцююча зірка» змагаються і інші німецькі знаменитості, серед яких 22-річна донька Бориса Беккера (55 років) Анна Єрмакова. Її ім'я, однак, поки що не підтверджено телекомпанією.

Танцювальне шоу, в якому знаменитості дізнаються, з яким танцюристом-професіоналом вони танцюватимусть, стартує 17 лютого. Тож Наталія нині активно тренується.

Додамо, що у серпні стало відомо, що Віталій Кличко та Наталія більше не разом. Та, попри все, відносини у них теплі, адже вони батьки трьох дітей — синів Максима та Єгора-Даніеля і доньки Лізи. Вони із матір'ю мешкають в Німеччині.

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