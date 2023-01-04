В Україні підвищиться один із важливих тарифів: названо причину

В Україні підвищаться тарифи на водопостачання та водовідведення, незважаючи на те, що регулятор скасував відповідне рішення.

Про це заявив експерт з економічних та політичних питань Георгій Біркадзе під час ефіру телемарафону «Єдині новини».

Експерт переконаний, тарифи зростуть найближчим часом через низку факторів. А Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг просто ще не узгодила рішення.

За словами експерта, однією з причин підвищення тарифів є необхідність фінансування відновлення об'єктів водо- та теплопостачання, пошкоджених через війну. На це знадобиться п'ять мільярдів доларів.

«Це все одно відбудеться найближчим часом. Ну, по-перше, ми з вами знаємо, що для цього є, так скажімо, багато факторів. Перше — зросли зарплати, друге — зросла (у ціні. — Авт.) електрика. Також є умови МВФ», — сказав Георгій Біркадзе.

Нагадаємо, що в середині грудня 2022 року Національна енергетична компанія «Укренерго» запропонувала утричі збільшити тарифи на передачу електричної енергії та удвічі — на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління. Ініціативу було обгрунтовано руйнуванням енергетичної інфраструктури України через російські обстріли, через що суттєво зростає фізичний обсяг робіт та їхня вартість.

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