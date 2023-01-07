Тренером Роналду у збірній Португалії стане невдаха ЧС-2022

Збірна Португалії визначилася із заміною Фернанду Сантушу, якого було звільнено після вильоту з чвертьфіналу ЧС-2022 від Марокко.

Новим наставником піренейців стане 49-річний Роберто Мартінес. Примітно, що іспанський фахівець останні шість років працював зі збірною Бельгії, яку привів до бронзових медалей на мундіалі-2018 у росії, а ось у Катарі на ЧС-2022 провалився, не вийшовши з другою збірною світу з групи.

Як повідомляє видання The Athletic, Мартінес досяг усної домовленості з керівниками Федерації футболу Португалії, і офіційно про призначення буде оголошено вже наступного тижня.

Додамо, що найближчий офіційний матч під керівництвом нового наставника піренейці проведуть 23 березня, коли прийматимуть на своєму полі Ліхтенштейн у рамках відбору на Євро-2024. Окрім європейського футбольного «карлика», в одній групі з португальцями зіграють Боснія і Герцеговина, Словаччина, Ісландія та Люксембург.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду продовжить виступи у збірній Португалії після сенсаційного вильоту з ЧС-2022.

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