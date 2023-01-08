Смачнющий вафельний торт з шоколадним кремом від Лілії Цвіт: найкраща згадка про Різдво-2023
Популярна фудблогерка Лілія Цвіт часто ділиться оригінальними рецептами випічки. Сьогодні вона запропонувала приготувати вафельний торт з шоколадним кремом.
«Це вафельний торт готується з простих інгредієнтів, але виходить неймовірно смачно! Насичено-шоколадний крем досить просочує вафлі. При цьому вони не розмокають, а залишаються хрусткими. Це фантастично смачно! Для тих, хто любить шоколад — те, що потрібно», — зазначає блогерка.
Ігредієнти:
вафельні коржики 10 шт
молоко — 160 мл
цукор — 230 г
ванільний цукор — 1 п.
какао — 80 г
олія — 200 г
горіхи — 50 г
Процес приготування кулінарка показала у своєму відео.
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