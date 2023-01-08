40.07 / 40.78 41.78 / 42.73
Київ: -7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачнющий вафельний торт з шоколадним кремом від Лілії Цвіт: найкраща згадка про Різдво-2023

18:09 8 січня 2023
торт

Популярна фудблогерка Лілія Цвіт часто ділиться оригінальними рецептами випічки. Сьогодні вона запропонувала приготувати вафельний торт з шоколадним кремом.

«Це вафельний торт готується з простих інгредієнтів, але виходить неймовірно смачно! Насичено-шоколадний крем досить просочує вафлі. При цьому вони не розмокають, а залишаються хрусткими. Це фантастично смачно! Для тих, хто любить шоколад — те, що потрібно», — зазначає блогерка.

Ігредієнти:
вафельні коржики 10 шт
молоко — 160 мл
цукор — 230 г
ванільний цукор — 1 п.
какао — 80 г
олія — 200 г
горіхи — 50 г

Процес приготування кулінарка показала у своєму відео.

«ФАКТИ» розповідали, як приготувати пампушки, без яких раніше не обходилася жодна різдвяна вечеря.

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Пенсію у березні підвищать не всім: в Кабміні пояснили, хто може очікувати на збільшення суми виплат після індексації

Девід Хей із двома красунями

Ексчемпіон світу з боксу живе одразу з двома красунями (фото)

Путін

путін помирає: голова української розвідки американським ЗМІ

Важкохворий Валерій Леонтьєв терміново розпродає нерухомість у США

Важкохворий Валерій Леонтьєв терміново розпродає нерухомість у США

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту