Копійчаний засіб, який відмиє до блиску ручки газової плити: варто лише спробувати

Звичайне господарське мило — чудовий помічник не тільки при пранні, а й у прибиранні.

Наприклад, розчин такого мила здатний впоратися із брудом на ручках газової плити, стверджують на популярному телеграм-каналі.

Для цього їх доведеться зняти з плити та замочити у розчині, для приготування якого знадобиться приблизно 2 столові ложки мильної стружки та літр гарячої води.

У розчині пластикові ручки повинні провести годину-дві, після чого всі забруднення можна видалити за допомогою старої зубної щітки.

Далі ручки потрібно промити водою та просушити, і тільки після цього — повернути на місце.

Якщо ж ручки не знімаються, ту саму операцію доведеться виконувати на плиті. Тут допоможе меламінова губка. Однак після миття доведеться витерти всі елементи насухо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як ефективно відмити ґрати газових плит.

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