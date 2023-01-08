Нарешті, вдарили морози, і це означає, що скоро з'явиться можливість для наступу. Хто ж почне наступати? Це — невідомо, але є надія, що то буде Україна, вважає колишній віцепрем'єр росії, економіст Альфред Кох . І хочеться вірити, зазначає він, що цей наступ буде успішним.

«Відстрілявшись із ранку по Херсону і Краматорську, російська армія оголосила «різдвяне перемир'я», — пише у соцмережах Альфред Кох. — Ця лицемірна гра в релігійність змусила мене згадати Писання:

«Горе вам, книжники й фарисеї, лицеміри, що уподібнюєтесь до пофарбованих гробів, які зовні здаються гарними, а всередині сповнені кісток мертвих і всякої нечистоти. Так і ви зовні здаєтеся людям праведними, а всередині сповнені лицемірства і беззаконня.» (Матв. 23:27−28).

«Повна нечистот пофарбована труна» на ім'я володимир путін з'явився у Благовіщенський собор Кремля на організовану особисто для нього різдвяну службу. Усіх людей звідти, зрозуміло, завчасно видалили, а собор ретельно перевірили на предмет мінування або ще чогось, що могло б загрожувати цьому фарисею.

Ця картинка, що облетіла весь світ, на якій самотня людина стоїть у порожньому соборі — вона квінтесенція путінізму. Він хоче керувати людьми, яких боїться. Він хоче нескінченно панувати над тими, про яких він знає, що вони хочуть його смерті. Навіть параноїк Іван Грозний, який підозрював усіх у бажанні його вбити, і той не боявся приходити в храми, повні людей.

Так чого ж боїться цей маленький, сухенький дідок? Чому останнім часом він такий сумний? Навіщо він приходить до храму, якщо боїться своїх братів по вірі? Адже храм — для всіх. У храм приходять для спільної молитви, а інакше навіщо він? Якщо ти боїшся — молися вдома".

За словами Коха, не буває храмів для однієї людини. Це нонсенс. Один у храмі — тільки Бог.

«Вічний Бог, Творець усього сущого… Для нього, а не для тебе, вова, будуються храми. Ці храми побудовані не тобі, а Йому. Тебе обдурили, ти — не Він. Хоча б тому, що ти смертний. Хоча б тому, що ти не можеш оживити тих, кого вбив. Хоча б тому, що ти не вмієш нічого створювати.

Господь дав нам заповіді. Ми як можемо, так їх і виконуємо. Напевно, ми погані християни, слабкі, грішимо багато. Але ми хоча б розуміємо, де ми робимо добро, а де — зло.

Але Господь покарав тебе, вова. Він не дав тобі навіть цього: ти не вмієш відрізнити добро від зла. Ти не бачиш різниці. Ти думаєш, що все, що добре для тебе — це добро, а що погано для тебе — це зло. А це не так. Усе «трошки» по-іншому. Але пояснити тобі це вже неможливо.

Ти весь час брешеш і впевнений, що й далі будеш брехати так само безкарно. А це не так. «Бо немає нічого таємного, що не стало б явним, ані сокровенного, що не стало б відомим і не виявилося б» (Лк 8:16−17). Але ти і в це не віриш. І пояснити тобі, що ти помиляєшся, теж уже неможливо.

Ти щомиті твориш страшне зло, плодиш горе, забираєш людські життя, які не ти давав, а тобі й горя замало: ти з'являєшся до храму Божого і молишся на самоті, в радісне свято Різдва Ісуса Христа. Вбивця відзначає свято народження… Тому, що боїться померти.

А чого ти так боїшся, вова? Ось твій піп Гундяєв каже, що це не страшно. Що це раз плюнути, «за други своя», чого б не померти? Тим більше, ти впевнений, що потрапиш у рай? З чого б це такий страх, а?

А вся річ у тім, що ти не віриш ні в який рай, володимире. І ні в яке «життя вічне». Твоє життя — це той самий ленінський «спосіб існування білкових тіл», і нічого більше. Ти просто — білкове тіло. І у день православного Різдва, мені особливо радісно повідомити тобі, що ти здохнеш. Обов'язково. Кожному воздається за його вірою. І якщо ти не віриш у вічне життя, так і не буде в тебе його".

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