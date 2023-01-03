24 лютого путін був впевненим, що наприкінці грудня в Колонному залі Кремля буде підписано оновлений союзний договір. Кілька місяців тому Кремль, де-факто, заборонив згадувати про 100-річчя СРСР. Якщо коротко підсумувати 2022 і перспективи 2023 для рф, то ми можемо виділити певні проблемні моменти, пише у соцмережах радник глави МВС України Вадим Денисенко.

«Попри відсутність картини майбутнього і відчуття повних провалів, дві третини росіян продовжують говорити, що країна рухається в правильному напрямку. Без зламу цієї впевненості Кремлю нічого боятися. Із позитиву для нас: вищий середній клас дуже негативно настроєний. Чи зможе умовний топ-менеджмент передати свою тривогу середній ланці — одне з найважливіших питань 2023 року. Якщо зможе, режим почне давати тріщини. Погіршення життя росіяни масово відчують в червні-липні. І їхня інформмашина буде працювати над тим, щоб мінімізовувати це відчуття. Ми тільки зараз починаємо входити в період початкової боротьби холодильника з пропагандою. Поки незрозумілими залишаються наслідки нафтового ембарго. Перші тижні дуже обнадійливі для нас. Якщо тенденції будуть такими ж, в рф почнуться реальні проблеми з виконанням бюджету. Але хочу наголосити: поки ще рано робити довготривалі прогнози».

Росіяни, на думку радника, тільки зараз почали пошуки внутрішнього ворога. А причина такого запізнення — дуже довге накопичення психологічної втоми і певне погіршення життя.

«Але поки для них путін залишається недоторканною особою. Правда, і тут є плюси для нас: путін втратив чари сакральності для найрадикальнішої частини електорату. І зараз ми бачимо, як частину глашатаїв цього радикалізму купують, а іншу маргіналізують. Власне, для нас важливо, що радикали є льодоколом. Дуже сподіваюся, що вони проб"ють максимально великі дірки в цьому титаніку. Нові драконівські закони будуть змушувати силовиків шукати відьом. Це стане тенденцією всього 2023 року. І тут є можливість для позитиву: цілком реально, що завдяки несправедливості, яка завжди супроводжує подібні процеси, можуть з"явитися нові моральні авторитети. Хоча є і проблема: російське суспільство настільки неемпатичне, настільки не співпереживає навіть близьким, що інколи здається, вони створені з броні тупої агресивності.

Ніякого регіонального сепаратизму зараз не існує. Єдине, що ми можемо відзначити: регіональні еліти зайняли вичікувальну позицію. І вони не думають про незалежність: вони хочуть децентралізацію. Приблизно місяць тому Кремль зрозумів, що зламати єдність колективного Заходу їм не вдасться. З цього моменту, по суті, припинилися розмови про переговори. Бо переговори були потрібні не для перемир"я, а для розколу коаліції".



На східному фронті головною проблемою для Москви, впевнений Денисенко, залишається нейтралітет Китаю.

«І це при тому, що, згідно з останнім рішенням уряду, Фонд національного благополуччя тепер складатиметься з двох частин: золото (до 40%) і юань (до 70%). путін завжди діє за аналогіями до попередніх дій. Свого часу він прийняв для себе рішення, що головна стратегія: не здаватися, яка б ціна його дій не була (це було продемонстровано в Сирії та Венесуелі). Зараз він прийняв таке рішення по відношенню до самого себе. Простіше кажучи, він прийняв рішення про марафон. В 2023 росія буде значно слабшою ніж в цьому році. І справді, в 2023 є шанси зламати путінізм. Не росію, поки що, а саме путінізм».

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